Hollywoodstars spielen ein Elternpaar

Demnach wird "Back in Action" am 15. November Premiere feiern. In dem Film von Regisseur Seth Gordon (47, "Kill the Boss") spielen Cameron Diaz und Jamie Foxx das "nur scheinbar durchschnittliche Elternpaar" Emily und Matt, die ein großes Geheimnis hüten. Sie arbeiteten in der Vergangenheit als CIA-Geheimagenten und werden bald wieder in diese Welt hineingezogen.

"Ich hätte mir keinen besseren Partner als Jamie Foxx für 'Back in Action' wünschen können, sowohl hinter den Kulissen als auch vor der Kamera", zitiert Streamingdienst Netflix Cameron Diaz. Laut ihres Co-Stars seien die beiden nach diversen gemeinsamen Projekten "echte Freunde" geworden. "Also habe ich sie angefleht, wieder einen Film mit mir zu machen. Wir alle wissen doch, dass sie es einfach drauf hat."