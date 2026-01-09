Die British Academy of Film and Television Arts hat ihre Longlists für die diesjährige Verleihung der BAFTAs im Februar veröffentlicht. 2026 haben vor allem der Regisseur Paul Thomas Anderson (55), Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (51) und der restliche Cast sowie die Crew von "One Battle After Another" besonders viele Chancen auf einen der Preise. Insgesamt 16 Mal ist die Thrillergroteske auf den am 9. Jänner veröffentlichten Longlists für die BAFTAs, die wichtigsten britischen Filmpreise, zu finden.

Vielfach ist "One Battle After Another" dabei auch in prestigeträchtigen Kategorien vertreten - darunter im Rennen um den besten Film, die beste Regieleistung, die beste Hauptdarstellerin (Chase Infiniti, 25) und den besten Hauptdarsteller (DiCaprio). Auch für das beste Spiel als Nebendarstellerin oder Nebendarsteller sind mit Teyana Taylor (35), Benicio del Toro (58) und Sean Penn (65) drei Stars aus dem Film vorgeschlagen.