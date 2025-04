Für Barbara Karlich heißt es Abschied nehmen. Ihre Talksendung im ORF 2-Nachmittagsprogramm wird nach über 25 Jahren eingestellt. Ende Juni werden die letzten Sendungen von "Barbara Karlich - Talk um 4" gedreht, berichtete die "Kleine Zeitung" am 24. April 2025. Da zahlreiche vorproduzierte Ausgaben existieren, ist der Talk noch bis Ende 2026 eingeplant, bestätigte der ORF via Aussendung. Dem ORF soll Karlich als Moderatorin erhalten bleiben. Zukünftige Formate sind in Planung. Überlegt werde, Karlich 2026 ein 45-minütiges Format im zweiten Hauptabendprogramm zu geben, so die "Kleine". Der ORF hielt sich dazu bedeckt und will zu gegebener Zeit informieren. Auch dazu, dass mit der Einstellung drei Millionen Euro pro Jahr eingespart werden sollen, äußerte sich das öffentlich-rechtliche Medienhaus nicht.

"Kein einziges Mal" ans Aufhören gedacht Die "Barbara Karlich Show" hatte im Oktober 1999 Premiere. Die Sendung hält den Rekord im deutschsprachigen Raum, kein anderer Talk existiert so lange. Über 4.500 Sendungen wurden produziert, seit geraumer Zeit unter dem Namen "Barbara Karlich - Talk um 4" und ohne Studiopublikum. Im APA-Interview meinte Karlich im Vorjahr: "Ich habe immer nur für ein Jahr unterschrieben und dachte mir, es wird irgendwann die Zeit kommen, wo es mir fad wird und ich was anderes machen will. Angebote gab es ja. Aber ich habe mich so wohlgefühlt, und es war so kompatibel mit der Familie." Nie habe sie darüber nachgedacht aufzuhören. "Kein einziges Mal."

Als Erfolgsrezept führte die 56-Jährige an, dass die Sendung entgegen anderer Talks nie zu einem "Schlammcatchen" ausgeartet sei. "Klar hatten wir auch Menschen, die sehr direkt waren und Sachen gesagt haben, die heute nicht mehr in Ordnung sind, weil die Political Correctness eine ganz andere ist. Ich war von meiner Warte aus immer respektvoll und freundlich - und zwar jedem und jeder gegenüber. Ich habe mich immer bemüht, nie die Gäste vorzuführen", so Karlich.