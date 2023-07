"Barbie": Ist der Film für Kinder geeignet?

Was ist die Altersfreigabe von "Barbie"?

In den USA erhielt “Barbie” eine PG-13 Einstufung, bedeutet, dass Kinder unter 13 Jahren nur mit der Begleitung von Eltern den Film sehen dürfen. Als Begründung dafür, werden suggestive Sex-Witze und der Einsatz von Schimpfwörtern, auch wenn er nur gering ist, genannt. Im Film geht es darum, dass Barbie aus ihrer Plastikwelt ausbricht und in die reale Welt kommt. Dort dürfte sie mit derber Sprache begrüßt werden, doch auch wenn die Behörden in den USA einen erhöhten Bedarf an Kinderschutz sehen, schaut die Lage in Europa anders aus.