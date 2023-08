Libanon und Kuwait verbannen "Barbie" aus den Kinos

Libanon sogar tolerantestes Land der arabischen Staaten

Der Libanon war das erste arabische Land, das 2017 eine Gay Pride Week veranstaltete, und gilt im Allgemeinen in Bezug auf Homosexualität als toleranter als andere arabische Staaten. Unter dem Einfluss religiöser Organisationen wie der radikalislamischen Hisbollah wurden in den vergangenen Jahren Veranstaltungen der LGBTQ+-Community abgesagt. Zudem steht Homosexualität im Libanon nach wie vor unter Strafe.

Mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen schickt der Film "Barbie" die berühmte Puppe auf ein Abenteuer in die reale Welt. Der Publikumshit von US-Regisseurin Greta Gerwig hat seit seiner Premiere am 21. Juli weltweit mehr als 1 Milliarde Dollar an den Kinokassen eingespielt.