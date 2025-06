Egal ob Kuriosität, Rarität oder Antiquität: Hier wird jeder Schatz genau unter die Lupe genommen und verwandelt sich vielleicht schon bald in bare Münze. "Bares für Rares Österreich“ bietet allen Österreicher:innen die Möglichkeit Gemälde, antike Spielzeuge, Schmuck sowie weitere Raritäten und Exponate in bares Geld zu verwandeln, denn was am Dachboden oder im Keller in Vergessenheit geraten ist, kann oft überraschend hohe Verkaufspreise erzielen.

Wie das abläuft, sehen wir noch heuer: Der heimische Privat-TV-Sender PULS 4 erweitert sein Unterhaltungs-Angebot nämlich und zeigt ab Herbst 2025 das Erfolgsformat in der Primetime im TV sowie im Stream auf Österreichs kostenlosem SuperStreamer JOYN.