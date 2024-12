Hugo Egon Balder und der 35kg-Fotoband

Ein sehr besonderes Stück bot diesmal Moderator Hugo Egon Balder (74) in der ZDF-Trödelshow zum Verkauf an: Einen Bildband des Starfotografen Helmut Newton (1920-2004), den Hugo Egon Balder persönlich kannte. Aus Platzmangel mussten das Buch und der dazugehörige Buchständer den Besitzer wechseln. Expertin Dr. Bianca Berding (47) erklärte, dass es sich bei dem 35 Kilogramm schweren Bildband um eine limitierte Edition handele und schätzte den Wert auf 3.000 bis 4.000 Euro.

Auch im Händlerraum freute man sich. Oder wie Susanne Steiger (42) sagte: "Wir wissen gar nicht worüber wir uns mehr freuen sollen, das Objekt oder sie." Sie hatte sich noch vor wenigen Tagen genau dieses Buch gewünscht, wie sie berichtete. Sie holte sich den wertvollen Bildband schließlich auch für 5.000 Euro und konnte ihr Glück kaum fassen: "Ich bin so glücklich, unfassbar, ich glaub es einfach nicht!" Balder war ebenfalls zufrieden und kündigte an, das Geld an ein Kinderhospiz zu spenden.

Für Freude sorgte auch eine restaurierte Aufschnittmaschine der Firma Berkel aus der Zeit zwischen 1946 und 1954, der Experte Sven Deutschmanek (48) einen Schätzwert von 6.500 bis 7.500 Euro prophezeite. Händler Julian Schmitz-Avila (38) war Feuer und Flamme für das Luxusgut und kaufte das gute Stück für 7.000 Euro.