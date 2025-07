In Folge 5 von "Bauer sucht Frau International" (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+ ) wird zum ersten Mal geküsst. Und das gleich an zwei Höfen. Das verspricht Moderatorin Inka Bause (56) zu Beginn der Episode. Bei welchen Bauern oder Bäuerinnen es passiert, verrät sie noch nicht.

Als in der Toskana die Nacht hereinbricht, hat Inka Bause für Martins Bewerberinnentrio eine Überraschung. Zwei weitere Frauen kommen an. Es handelt sich um die Schweizerin Sandra und Sarah, die den Bauern an seine Ex-Freundin erinnert. Ob das für Sarah ein Vor- oder Nachteil ist, bleibt offen.

Ihnen fühlt Martin in Einzeldates auf den Zahn. Dabei versucht er, seine ersten Eindrücke zu revidieren. Die blonde Hamburgerin Vanessa wirkte schließlich auf den ersten Blick zu "kühl" für ihn, um sie sich bei der Hofarbeit vorstellen zu können. Von der schüchternen Miriam will er indes wissen, ob sie auch aus sich rauskommen kann.

Soljanka in Portugal

Olaf (70) wartet in Portugal auf seine Anna (65). Zu den Klängen von "Smoke on the Water" bereitet die bekennende "Ostpflanze" Olaf das typisch osteuropäische "Süppchen" Soljanka zu. In dem "antiken Topf", den ihm Anna beim Kennenlernen in Deutschland geschenkt hat.

Anna kommt mit dem passenden Deckel für den Topf an. Beim Essen und beim Rotwein werden beide rot im Gesicht. Sie fühlen sich wie Teenager, bekennen sie. Für einen Kuss ist es aber zu früh.

Auch bei Marco (38) in Namibia startet die Hofwoche. Er führt Sabine (41) über seine Farm. Die Stimmung ist dabei alles andere als flirty. Ein Kuss liegt nicht in der Luft, genauso wenig wie bei Iris (55) in Florida. Ihre Hofbuben Olaf (52) und Ralf (59) reparieren dafür einen Zaun, mit mehr Mühe als zunächst gedacht.