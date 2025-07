Patrick (58) hat bei Carmen (42) endlich freie Hand. Die Bali-Bäuerin hatte in der vergangenen Folge von "Bauer sucht Frau International" seinen Konkurrenten Sven (45) nachhause geschickt. In der siebten und vorletzten Episode der Staffel (Dienstag um 20:15 Uhr bei RTL, auch bei RTL+) will er sich durch Arbeit einen Kuss verdienen. Als Carmen ihm die Wange hinhält, drückt ihr der "Schlingel" (Carmen) einen Schmatzer auf den Mund.

Bei einer Übernachtung in einer Ferienwohnung besteht Carmen aber auf getrennte Betten. Am nächsten Tag fällt jedoch der erste richtige Kuss. Mit Zunge. Und in beiderseitigem Einverständnis.

Olaf (70) und Anna (65) sind in Portugal noch nicht so weit. Beim gemeinsamen Kochen sucht Olaf aber die körperliche Nähe seiner Hofdame. Bei einem Ausflug an einen Strand, an dem früher die Frauen von Seeleuten auf ihre Männer warteten, berührt der Witwer sie auch emotional.