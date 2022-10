Patricia packt trotz "Ekelpanik" an

Bei den schockverliebten Jörg (49) und Patricia (40) gab es in der letzten Folge leichte Unstimmigkeiten, weil der Bauer sie mit Treckerfahren und Familienbesuch am ersten Tag überfahren hatte. Jetzt herrscht wieder eitel Sonnenschein. Vor allem, weil sie trotz "Ekelpanik" vor Spinnen in der Scheune mit anpackt. "Sie will zu einhundert Prozent helfen. Das ist für mich ein Zeichen, dass sie auch Interesse hat", sagt Jörg.

Ein zweites Traumpaar kristallisiert sich heraus: Max (26) und Anna (25). Im Gegensatz zu Patricia hat Anna kein Problem damit, Traktor zu fahren. Das gefällt Max. Er findet es "attraktiv, wenn Frauen große Maschinen bedienen können". Am Abend nimmt er seinen ganzen Mut zusammen und legt den Arm um Anna. Sie träumen schon von einer Zukunft über die Hofwoche hinaus.