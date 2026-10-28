Deutschlands beliebteste TV-Romanze mit Inka Bause geht in die 22. Staffel ! Der RTL-Dauerbrenner „Bauer sucht Frau“ sorgt einmal mehr für Herzklopfen, große Gefühle und romantische Momente. Schon beim traditionellen Scheunenfest knistert es zwischen den ersten Singles, während sich in den Hofwochen zeigt, wo aus ersten Funken vielleicht mehr wird. Mit insgesamt 14 Folgen und 15 Liebessuchenden gibt es so viel „Bauer sucht Frau“ wie noch nie zuvor.

Das sind die 15 Bäuerinnen und Bauern

Andi (30)

Region: Baden-Württemberg, Schwäbische Alb

Betrieb: Mutterkuhhaltung: 25 ha Grünland und Obstbäume 50 Charolais-Rinder & Kälber, 8 Zwergziegen

Der 1,83 Meter große Schwabe geht mehrmals pro Woche ins Fitnessstudio und fährt im Sommer auch gern mal Motorrad, im Winter schwingt er sich regelmäßig aufs Snowboard. Er ist seit über einem Jahr Single und wünscht sich eine aktive Frau, die ehrlich, offen und unternehmungslustig ist.

Bernhard (52)

Region: Bayern, Oberpfalz

Betrieb: Milchviehbetrieb: 120 ha Ackerbau, Wald und Forst, 3 Fischweiher mit Karpfen und Stören, 80 Milchkühe, 90 Nachzucht, Karpfen, 6 Hühner, 5 Katzen, 2 Kaninchen

Nach dem Tod seiner langjährigen Partnerin vor knapp drei Jahren ist Bernhard nun bereit für einen Neuanfang. Er wünscht sich eine humorvolle, natürliche Frau, die das Landleben schätzt und gemeinsam mit ihm in eine neue Zukunft blickt.

Björn (49)

Region: Hessen, Vogelsbergkreis

Betrieb: Mastrinderhaltung: 38ha Acker- und Grünland, 65 Mastrinder, 4 Mastschweine, 1 Hund, 1 Katze, 35 Hühner, 1 Hahn

Seit 14 Jahren ist Björn Single und wünscht sich, sein Leben wieder mit jemandem teilen zu können. Er freut sich auf eine Partnerin, mit der er seinen Alltag, aber auch schöne Momente, wie das Kochen und Essen zu zweit, erleben kann.

Chris (31)

Region: Niedersachsen, Leinebergland

Betrieb: Bio-Milchviehbetrieb: 220ha Grün- & Ackerland,

70 Milchkühe, 80 Nachzucht, 50 ungarische Zackelschafe, 2 Schweine & 20 Ferkel, 100 Hühner, 2 Gänse, Hofkatzen

Chris ist seit einem Jahr Single und wünscht sich eine Partnerin, die Interesse am Hofleben hat, offen, liebevoll und verständnisvoll ist. Besonders wichtig ist ihm Nähe und der Austausch miteinander.

Christian (31)

Region: Bayern, Franken

Betrieb: Bio-Bauer: 52ha Acker- & Grünland, Wald & Streuobstwiesen, 8 Rinder, 1 Hund

Obwohl sich Christian selbst als Romantiker bezeichnet, ist er seit über zwei Jahren Single. Er wünscht sich eine ehrliche, authentische und liebevolle Partnerin, mit der er eine Familie gründen kann. Wertschätzung und Aufrichtigkeit sind für ihn die Basis einer guten Beziehung.

Daniel (31)

Region: Bayern, Oberpfalz

Betrieb: Bio-Ackerbau: 100 ha Ackerland & Wald Fischweiher mit bis zu 3000 Karpfen, 1 Hund, 2 Katzen

Daniel ist schon seit 10 Jahren Single und wünscht sich eine natürliche, liebevolle Frau. Am besten sollte sie auch ein Morgenmensch sein, denn Daniel liebt den gemeinsamen Start in den Tag.

Hubertus „Hubi“ (67)

Region: Baden-Württemberg, Breisgau

Betrieb: Ackerbaubetrieb mit Pferdepension und Reitschule: 90ha Grün- & Ackerland, 20 Pensionspferde, 1 eigenes Pferd, 1 Dackel, 1 Katze

Seit drei Jahren ist Hubertus Single und wünscht sich wieder eine Partnerin, mit der er sein Leben teilen kann. Er freut sich auf gemeinsame Unternehmungen, Reisen, gutes Essen und echte Nähe.

Jochen (37)

Region: Baden-Württemberg, Markgräferland

Betrieb: Pferdepension und Viehhaltung: 11ha Grün- & Weideland, 8 Rinder, 7 Ziegen, 3 Kälber, 2 eigene Pferde, 4 Einsteller, 1 Pony, 4 Hühner, 1 Katze

Der 37-Jährige ist dreifacher Vater und hat ein enges Verhältnis zu seinen Kindern (8, 10, 13 Jahre), die eine große Rolle in seinem Leben spielen. Seit fast einem Jahr ist er wieder Single und wünscht sich eine bodenständige und offene Frau, mit der er lachen, reden und den Alltag teilen kann.

Matthias (50)

Region: Brandenburg, Oberhavel

Betrieb: Ackerbau & Mutterkuhhaltung: 155 ha Ackerland, Grünland, Wald, 41 Mutterkühe, 14 Jungrinder, 30 Kälbchen, 2 Zuchtbullen, 14 Hühner und ein Hahn, 1 Pony, 1 Hund

Der 1,75 Meter große Brandenburger ist gern aktiv, schwingt sich nach der täglichen „Kuhrunde“ oft aufs Fahrrad.

Seit anderthalb Jahren ist Matthias Single und wünscht sich eine liebevolle, ehrliche Frau, mit der er lachen und gemeinsam durchs Leben gehen kann.

Melina (23)

Region: Hessen, Ederbergland

Betrieb: Pferdetrainerin: 7ha Wiese, Wald & Grundstück, 4 Pferde, 1 Esel, 3 Hunde, 2 Katzen, 4 Hasen

Die 1,64 Meter große Hessin ist seit einem Jahr Single und weiß, was sie möchte: Sie sucht einen Mann, der sportlich, humorvoll und auch abenteuerlustig ist.

Sarah (36)

Region: Mecklenburg-Vorpommern

Betrieb: Bio-Ackerbau & Viehzucht: 85 ha Acker- & Grünland, 65 Rinder, 15 Iberico Schweine, 35 Hühner, 15 Pferde, 4 Hunde

Seit sechs Jahren ist Sarah Single und wünscht sich einen ehrlichen, humorvollen Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht und Verständnis für ihren Hofalltag hat. Neben Offenheit, Harmonie und gegenseitigem Respekt ist ihr eine positive Ausstrahlung wichtig.

Stefan (53)

Region: Bayern, Oberfranken

Betrieb: Schafhaltung: 7ha Grünland, 20 Kamerunschafe

Stefan lebt allein in einem Haus, umso mehr schätzt er Geselligkeit im Freundeskreis, geht gerne aus und tanzen, außerdem treibt er viel Sport, um sich fit zu halten. Trotzdem ist der Oberfranke schon lange Single, was er endlich ändern möchte.

Stephan (37)

Region: Rheinland-Pfalz, Eifel

Betrieb: Mutterkuhhaltung: 18 ha Grünland & Obstbäume, 17 Mutterkühe, 10 Thüringer Waldziegen, 5 Schafe, 9 Kaninchen, 16 Hühner

Seine Freizeit verbringt der Vater eines sechsjährigen Sohnes gerne in der Natur oder z.B. im Kino. Für das ganz große Glück fehlt ihm jedoch noch eine Frau an seiner Seite, mit der er all die Erlebnisse teilen kann.

Thomas (32)

Region: Bayern, Mittelfranken

Betrieb: Mastrinderhaltung: 12,5 ha Acker- & Grünland, 15 Mastrinder, 10-15 Schweine, 10 Hühner, 2 Schäferhunde, 2 Katzen

Die Frau an seiner Seite sollte seine Arbeit und ihn akzeptieren, viel Humor und Lust auf eine Zukunft auf dem Hof haben.

Tobias (41)

Region: Brandenburg / Ruppiner Land

Betrieb: „Gentleman-Farmer“: 25ha Wald, 4ha Ackerland (verpachtet), Kartoffel-und Gemüseacker, 2 Hunde (Jette und Welpe Snoopy), 4 Skudden (Schafe), 1 Lamm, 1 Alpaka, 4 Hühner

obias' letzte Beziehung endete vor fast zwei Jahren – mit seiner Ex-Freundin Sarah Kern nahm er 2024 auch an „Das Sommerhaus der Stars“ teil. Jetzt ist er auf der Suche nach der Frau, die seine Begeisterung zum Landleben teilt.

Los geht's am Montag, 9. November, um 20:15 Uhr. Bereits einen Tag später, am 10. November um 20:15 Uhr, geht es mit der zweiten Folge weiter.