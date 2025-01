Bei der 21. Staffel von "Bauer sucht Frau" kam es zu einem neuen Rekord: von den 15 Bäuer:innen fanden 13 die Liebe. Ob die junge Liebe hält, wird nun ab Mittwoch, den 8. Jänner zur Primetime auf JOYN & ATV mit Arabella Kiesbauer verraten. In Obertauern kommt es nach den ereignisreichen Hofwochen zum großen Wiedersehen beim Abschlussevent , wenn sich alle Bäuer:innen, Hofdamen und Hofherren treffen.

Viele offene Fragen beim Abschlussevent

Ein Bauer sorgt gleich bei seiner Ankunft für eine große Überraschung. Der gesellige Weststeirer Peter reist nicht mit seiner Auserwählten Xenia an, sondern mit einer mysteriösen Frau an seiner Seite und sorgt für Staunen, Verwirrung und Tränen. Sind die beiden ein Paar und was ist mit Xenia geschehen?

In der Aussprache rund um den sportlichen Waldviertler Stefan gibt es ebenfalls einiges zu klären. Wie ist es nach der Hofwoche mit dem zarten Pflänzchen einer Beziehung zwischen ihm und Lena weitergegangen.

Währenddessen kommen mit Weinviertler Alexander und Innviertler Josef zwei weitere Bauern an. Sind die beiden noch glücklich mit ihren Herzdamen Marina bzw. Michaela zusammen?

Diese und weitere Fragen werden wohl am 8. Jänner um 20:15 auf JOYN & ATV beantwortet.