Herbert (59) lebt im Norden von Hessen mitten in der Natur. Der pensionierte Berufssoldat hat einen Pferdepensionshof , in seiner Freizeit hält er sich mit Joggen und Fahrradfahren körperlich fit. Von seiner Noch-Ehefrau ist er seit zwei Jahren getrennt und wünscht sich nun eine neue und pferdebegeisterte Partnerin. Mutterkuhhalter Armin (39) aus dem nördlichen Baden-Württemberg betreibt seinen Hof mit seiner Schwester. Der Hobbykoch liebt es, mit seinen Hunden spazieren zu gehen oder Fahrrad zu fahren. Er ist seit zweieinhalb Jahren Single und will jetzt eine Familie gründen.

Familienzusammenhalt und die Suche nach dem Lebensglück

Daniel (33) hat in Niederrhein einen Bullenmastbetrieb und wohnt mit seinem Vater und seiner Oma auf dem Hof. Der Agrarbetriebswirt hat auch noch Acker- und Grünland. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seinem Zwillingsbruder oder spielt Fußball. Der Single sucht jetzt die Frau fürs Leben. Ackerbauer Friedrich (29) aus dem Kreis Soest hofft ebenfalls auf die große Liebe. Der leidenschaftliche Triathlet wünscht sich eine Familie und Kinder, an die er seinen Hof weitergeben kann. Die richtige Partnerin sollte tierlieb und humorvoll sein.

Johann (60) aus Mittelweser betreibt eine Rinderzucht und Ackerbau. Auf dem Hof lebt er mit seinem 21-jährigen Sohn. Vor einem Jahr ist seine Frau verstorben, die noch den Wunsch äußerte, dass er sich bei "Bauer sucht Frau" bewirbt. Johann will seine Leidenschaften wie Motorrad fahren wieder teilen. Jörg (57) hat an der Nordseeküste eine Geflügelhaltung. Den Hof gibt es bereits in fünfter Generation und Jörg wahrt sein Familienerbe. Hauptberuflich arbeitet er im Garten- und Landschaftsbau und vermietet Ferienhäuser. Seine Traumfrau sollte zuverlässig, humorvoll und unternehmungslustig sein.



Michael (32) hat in der Oberpfalz eigene Schafe und Hochlandrinder. Beruflich kümmert er sich aber auch um die Höfe anderer Landwirte und hilft dort aus. Der Bauer hat drei Geschwister und ist ein Familienmensch. Er hatte noch nie eine richtige Beziehung, was sich jetzt ändern soll. Thomas (39) aus Sachsen widmet sich im Erzgebirge in seinem Familienbetrieb der Bio-Landwirtschaft. Der Mutterkuhhalter besitzt auch Acker- und Weideland. Hund Fips ist sein treuer Begleiter. Thomas hat mit einer Therapie seine Depressionen überwunden und will nun mit einer Partnerin glücklich werden.