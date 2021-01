Baumbach schließt Netflix-Deal und verfilmt DeLillo-Bestseller

Star-Regisseur Noah Baumbach (51, "Marriage Story", "The Meyerowitz Stories") und Netflix planen eine mehrjährige enge Zusammenarbeit. Baumbach werde als erstes Projekt den Bestsellerroman "Weißes Rauschen" ("White Noise") verfilmen, gab der Streamingdienst am 28. Jänner bekannt. Der New Yorker Schriftsteller Don DeLillo (84) lieferte damit 1985 eine bittere Satire über die Bedrohung einer amerikanischen Kleinstadt durch eine Giftwolke.

Die Dreharbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen. Laut "Variety" sind Adam Driver ("Marriage Story") und Greta Gerwig ("Frances Ha") für die Hauptrollen im Gespräch. Die Filmemacher Baumbach und Gerwig sind ein Paar und seit 2019 Eltern eines Kindes.

Baumbach, der durch Filme wie "Der Tintenfisch und der Wal" (2005) und "Greenberg" (2010) bekannt wurde, drehte 2017 mit dem Comedy-Drama "The Meyerowitz Stories" sein erstes Netflix-Projekt, gefolgt von "Marriage Story". Das Scheidungsdrama mit Adam Driver, Scarlett Johansson und Laura Dern war 2020 für sechs Oscars nominiert.