Wöchentlich zwei neue Coaching-Folgen

Ab dem 16. März zeigt ZAPPN immer donnerstags zwei neue Ausgaben von „Be More, Be YOU“. In den acht Folgen liegt der Fokus in jeder der 15-minütigen Episoden auf einem bestimmten Thema rund um Selbstliebe, Mut zur Veränderung oder Styling.

Gesundheit und Wohlergehen, Geschlechtergleichheit und weniger Ungleichheiten sollen in dem Streaming-Only-Format ebenfalls abgedeckt werden, so die MacherInnen. Dabei soll das Format nicht nur zur Unterhaltung dienen, sondern die ZuseherInnen auch für gewissen Themen mehr sensibilisieren.

„Be More, Be You“ gibt es ab 16. März auf der kostenlosen Streaming-App ZAPPN zum Streamen auf allen verfügbaren Geräten, in der TV-App und im Web unter www.zappn.tv.