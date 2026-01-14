Große Dinge stehen bevor: Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast, knipst die Lichter in Beast City wieder an und versammelt 100 der stärksten Wettkämpfer und klügsten Köpfe der Welt. "Stark gegen Schlau" kämpfen um ein Preisgeld von stolzen 5.000.000 US-Dollar.

Während die Teilnehmer beim ultimativen Duell von Köpfchen gegen Muskeln antreten, bilden sich Allianzen und Vertrauen wird gebrochen. Jede Herausforderung bringt körperliche Stärke, Intelligenz und strategisches Denken an ihre Grenzen.

Wir müssen unsere Intelligenz nicht allzu sehr stapazieren, um die folgende Frage zu beantworten: Wie sieht der Episodenfahrplan auf Prime Video zu "Beast Games"-Staffel 2 aus?