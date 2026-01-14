"Beast Games"-Staffel 2: Wie viele Folgen, wann ist das Finale?
Große Dinge stehen bevor: Jimmy Donaldson, besser bekannt als MrBeast, knipst die Lichter in Beast City wieder an und versammelt 100 der stärksten Wettkämpfer und klügsten Köpfe der Welt. "Stark gegen Schlau" kämpfen um ein Preisgeld von stolzen 5.000.000 US-Dollar.
Während die Teilnehmer beim ultimativen Duell von Köpfchen gegen Muskeln antreten, bilden sich Allianzen und Vertrauen wird gebrochen. Jede Herausforderung bringt körperliche Stärke, Intelligenz und strategisches Denken an ihre Grenzen.
Wir müssen unsere Intelligenz nicht allzu sehr stapazieren, um die folgende Frage zu beantworten: Wie sieht der Episodenfahrplan auf Prime Video zu "Beast Games"-Staffel 2 aus?
Wie viele Folgen hat "Beast Games"-Staffel 2?
Die actionreiche Gameshow wird insgesamt 10 Episoden umfassen.
Wann werden die Folgen ausgestrahlt und wann ist das Finale?
Die ersten drei Episode sind am 7. Jänner 2026 bei Prime Video erschienen. Danach gibt es wöchentlich immer mittwochs eine weitere Episode. Dadurch ergibt sich folgender Gameshow-Fahrplan:
- 7. Jänner 2026: Episoden 1 ("Stark vs. Schlau kämpfen um 5.000.000 Dollar") / Episode 2 ("Wähle dein Schicksal") / Episode 3 ("Der Hindernisparcours")
- 14. Jänner 2026: Episode 4 ("Die Survivor Übernahme")
- 21. Jänner 2026: Episode 5 ("Frag nachallem was du willst")
- 28. Jänner 2026: Episode 6 ("Herzen werden Zerstört")
- 4. Februar 2026: Episode 7 ("Begrabt mich lebendig")
- 11. Februar 2026: Episode 8 ("Würdest du 1.000.000 Dollar stehlen?")
- 18. Februar 2026: Episode 9 ("Vertraue niemandem")
- 25. Februar 2026: Episode 10 ("Die 5.000.000 Dollar Entscheidung")