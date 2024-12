Mit nie zuvor gezeigtem Filmmaterial gibt die Doku "Beatles '64" auf Disney+ einen seltenen Einblick in die Zeit, als die Beatles zur einflussreichsten und beliebtesten Band aller Zeiten wurden. Als die Pilzköpfe am 7. Februar 1964 in New York City eintrafen, herrschte eine noch nie dagewesene Aufregung und Hysterie. Bereits der Trailer zeigt das überdeutlich:

The Beatles erobern Amerika

Von dem Moment an, als sie auf dem Kennedy-Flughafen landeten und von Tausenden von Fans empfangen wurden, erfasste die Beatlemania New York und das ganze Land. Ihr mitreißender Debütauftritt in der "The Ed Sullivan Show" zog mehr als 73 Millionen Zuschauer in ihren Bann und war damit das meistgesehene Fernsehereignis seiner Zeit. "Beatles '64" präsentiert das Spektakel, zeigt aber auch einen intimen Blick hinter die Kulissen und fängt die Kameradschaft von John, Paul, George und Ringo ein, als sie unvorstellbaren Ruhm erlebten.

Der Film von Produzent Martin Scorsese und Regisseur David Tedeschi enthält seltenes Filmmaterial der Pioniere Albert und David Maysles, das von Park Road Post in Neuseeland in 4K restauriert wurde. Die Live-Auftritte des ersten amerikanischen Konzerts der Beatles im Washington, DC Coliseum und ihre „Ed Sullivan“-Auftritte wurden von WingNut Films entmischt und von Giles Martin neu abgemischt. Die Musik und das Filmmaterial werden durch neu gefilmte Interviews mit Paul und Ringo sowie mit Fans, deren Leben durch die Beatles verändert wurde, ergänzt und beleuchten diesen einzigartigen kulturellen Moment und seine bis heute anhaltende Wirkung.