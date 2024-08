Die Ausgangssituaion dieser Reality-Show auf ProSieben ist ebenso einfach wie effektiv und hat sich auch in Staffel 5 nicht geändert: Acht Nerds treffen auf acht Beautys. Wer lässt sich vollkommen auf die Welt des jeweils anderen ein? Die Beauty-Nerd-Paare treten auf Koh Samui (Thailand) in den Wettbewerb. Nur wer echten Teamgeist zeigt, hat die Chance auf das Siegertreppchen. Welches Paar bezwingt wohl die Kontrahenten in lustigen Challenges und bewahrt sich die Chance auf 50.000 Euro Preisgeld?

Diese Antwort können wir noch nicht geben, aber dafür verraten wir euch jetzt etwas anderes zu "Beauty & The Nerd" von 2024.