"Beckett"-Trailer: "Tenet"-Star Washington im Netflix-Thriller

Große Namen

Neben Washington und Vikander hat der Film noch eine Reihe weiterer namhafter SchauspielerInnen aufzuweisen: darunter Boyd Holbrook aus "Narcos" und die vielseitige Vicky Krieps ("Der seidene Faden").

Regie führt mit Ferdinando Cito Filomarino der langjährige Second Unit Director von Luca Guadagnino. In dieser Funktion als Co-Regisseur war er bisher an Werken wie "Call Me By Your Name" oder "A Bigger Splash" beteiligt.

Ob er jetzt in seinem eigenständigen Film einen spannenden und dicht inszenierten Thriller geschaffen hat, werden wir noch in diesem Sommer feststellen können.

"Beckett" wird ab 13. August auf Netflix verfügbar sein.