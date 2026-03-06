Die preisgekrönte Netflix-Serie geht mit neuem Konfliktpotential und neuen Stars in die zweite Runde.

Acht Emmy-Awards und drei Golden-Globe-Awards gab es im Jahr 2023 für die schwarzhumorige Netflix-Serie "Beef". Die erste Staffel, in der sich eine erbitterte Feindschaft zwischen zwei komplett Fremden entwickelte, war ursprünglich als Miniserie geplant. Doch jetzt kehrt die Serie mit Star-Besetzung auf die Bildschirme zurück. Ab dem 16. April 2026 läuft Staffel 2 auf Netflix, gibt der Streamingdienst bekannt. Auch ein erster Teaser-Trailer zu den neuen Episoden ist erschienen und zeigt, was Zuschauerinnen und Zuschauer diesmal erwartet: ein völlig neues Ensemble, ein neues Milieu - und derselbe unnachgiebige Blick auf menschliche Abgründe.

Ein Country Club als Schauplatz der Eskalation Im Mittelpunkt der Handlung steht diesmal ein Gen-Z-Pärchen (bestehend aus Charles Melton und Cailee Spaeny), das einen besorgniserregenden Streit seiner Chefs ("Star Wars"-Star Oscar Isaac und die unter anderem aus "Drive" bekannte Carey Mulligan) miterlebt. In der Folge werden die frisch Verlobten, beide einfache Angestellte in einem Country Club, in die sich auflösende Ehe verwickelt. "Es folgt ein Taktieren aus Gefälligkeiten und Druck im Country-Club-Milieu einer koreanischen Milliardärin", gibt Netflix vorab zu den neuen Episoden bekannt. Schon in vergangenen November berichtete Hauptdarstellerin Spaeny dem US-Magazin "Deadline", dass die zweite Staffel von "Beef" genauso ""verrückt wie die erste" ausfallen wird. Sie fügte hinzu: "Dieses Mal ist besonders, dass es sich um einen Konflikt zwischen Paaren aus verschiedenen Generationen dreht."

Zwei Kinolegenden stoßen aufeinander Auch die Darsteller der Nebenfiguren der neuen "Beef"-Staffel sorgen für Begeisterung. Die koreanische Oscarpreisträgerin Yoon Yeo-jeong (78), bekannt aus "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen", stößt auf Song Kang-ho (59), den Hauptdarsteller aus "Parasite".

Emmy, Golden Globe - und jetzt Staffel zwei Zur Erinnerung: Die erste Staffel war eigentlich als Miniserie geplant. Dass daraus nun eine zweite Staffel entsteht, ist dem großen Erfolg der Serienpremiere zu verdanken. 2023 gewann "Beef" unter anderem den Emmy als Beste Miniserie. Auch die Hauptdarsteller Steven Yeun (42) und Ali Wong (43) triumphierten. Auch bei den Golden Globe Awards 2024 wurde die Netflix-Serie als Beste Miniserie des Jahres ausgezeichnet.