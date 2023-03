Ist Jenna Ortega die Winona Ryder der Gen-Z?

In den späten 80ern wurde Winona Ryder plötzlich zum Star. Ihre Rollen in "Edward mit den Scherenhänden" und "Beetlejuice" verschafften der damals noch sehr jungen Schauspielerin plötzlichen Erfolg. Mit gerade einmal 22 Jahren war sie 1994 für einen Oscar als "Beste Nebendarstellerin" in "Zeit der Unschuld" nominiert. Im Folgejahr sackte sie eine weitere Oscarnominierung ein ("Betty und ihre Schwestern"). Ryder etablierte sich vom Shootingstar zur vielseitigen Schauspielerin - ein Verlauf, der Ortega ebenfalls bevorsteht?

Wenn es nach Gen-Z geht: auf jeden Fall! Anfang 2023 war sie für einen Golden Globe in der Kategorie "Beste Serien-Hauptdarstellerin (Komödie und Musical)" nominiert. Dabei war Wednesday Addams ihre erste große Rolle. Auf Instagram hat sich mittlerweile über 40 Millionen Follower. Sämtliche Designer wollen mit der Jungschauspielerin zusammenarbeiten. Sie tingelt von Talkshow zu Talkshow und fehlt auf keinem wichtigen Event. Jenna Ortega ist ohne Frage der Star der Stunde. Und vor allem ihre sympathische und selbstkritische Art in Interviews erinnert an die junge Winona Ryder.