Die Koffer sind gepackt - es geht auf in DIE Reise 2025, mit Evelyn Burdecki . Ab 21. Oktober können Zuschauer mit "Being Burdecki" die TV-Persönlichkeit auf ihrer ganz persönlichen Entdeckungsreise begleiten. Hier ist der Trailer zur neuen Sky- Reality-Doku :

Darum geht es in "Being Burdecki"

Die Sky Original Show folgt Evelyn zwischen Traumkulissen, lokalen Delikatessen, bei spannenden Begegnungen und den großen Fragen des Lebens: Wo will ich leben? Und was brauche ich, um wirklich anzukommen? Die Serie zeigt alle Seiten der aufgeweckten Blondine, die zwischen taffer Businessfrau und spontaner Weltenbummlerin auch einen großen Familiensinn in sich trägt. Schnell wird klar: zwischen Kulturen, Lebensstilen und Emotionen möchte Evelyn Burdecki vor allem eines – endlich ankommen. Denn hinter ihrem mitreißenden Humor und ihrer Spontanität steckt auch der Wunsch nach Stabilität und vielleicht sogar nach einer eigenen Familie.