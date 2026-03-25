Bewegende Gastrolle: Wen spielt Béla Kampschulte bei "GZSZ"?
Bei "GZSZ" steht eine besonders emotionale und gesellschaftskritische Gastrolle bevor: Béla Kampschulte verkörpert ab April den obdachlosen Rollstuhlfahrer Mats Keller. Die Serie möchte zeigen, wie schwierig es für Betroffene ist, Hilfe anzunehmen, und welche gesellschaftliche Verantwortung wir tragen.
Hier folgen die wichtigsten Details zur neuen Storyline - aber zunächst gibt es einen Clip, der uns auf die Rolle einstimmt:
Die Handlung: Begegnung auf Augenhöhe?
In Folge 8.493 ("Schicksalsverwandt", Ausstrahlung am 1. April um 19:40 Uhr auf RTL) trifft Jonas (Felix van Deventer) in der U-Bahn auf Mats, der Obdachlosenzeitungen verkauft. Jonas ist zunächst überfordert, was Mats fälschlicherweise als Ablehnung interpretiert. Trotz Mats' charismatischer Art blockt er Jonas’ spätere Hilfsversuche rigoros ab.
Mats wird als treuer und großzügiger Mensch beschrieben, der jedoch von Schuldgefühlen und Einsamkeit zerfressen wird. Er ist überzeugt, alles alleine schaffen zu müssen, und lässt niemanden an sich heran, um seine Würde zu wahren. Für Darsteller Béla Kampschulte lag der Reiz der Rolle besonders darin, diesen Kampf zwischen Charme und Isolation darzustellen.