Bei "GZSZ" steht eine besonders emotionale und gesellschaftskritische Gastrolle bevor: Béla Kampschulte verkörpert ab April den obdachlosen Rollstuhlfahrer Mats Keller. Die Serie möchte zeigen, wie schwierig es für Betroffene ist, Hilfe anzunehmen, und welche gesellschaftliche Verantwortung wir tragen.

Hier folgen die wichtigsten Details zur neuen Storyline - aber zunächst gibt es einen Clip, der uns auf die Rolle einstimmt: