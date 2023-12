Belgische Pralinen? Ein Gaumgengenuss! Belgische Waffeln? Ein Orgasmus für die Geschmacksnerven. Belgische Comics? Zum Zerkugeln und Nachdenken. Und belgische Serien? Ja, auch die gibt es. Und die sind ein Feuerwerk an Entertainment, von dessen Strahlkraft man sich gerne verzaubern lässt, das aber auch fordert – denn belgische Serien sind bekannt für ihre emotionale Intensität. Leider sind viele von ihnen noch nicht im deutschsprachigen Mainstream angekommen.

Gott sei Dank gibt es Netflix. Die Streamingplattform trägt wohl mehr zur Völkerverständigung und -annäherung bei als so manches politische Gesetz, das schlussendlich doch nur an der Oberfläche kratzt. Einen großen Schritt in Richtung belgisches Serien-Neuland geht Netflix derzeit mit "Knokke Off", das sich seit geraumer Zeit in den Top 5 der Charts befindet. Gut so, "Knokke Off" ist eine emotionale Achterbahn, die tief berührt und Selbstfindung in all seinen authentischen Spielarten präsentiert.