Bellaria Kino retten: Crowdfunding-Aktion für Wiener Kino

Besonderer Kino-Ort mit Kulinarik

"Gerade in Zeiten wie diesen, inmitten einer Pandemie, überbordender Streaming-Angebote und großer Multiplex-Dichte wollen wir zeigen, dass dieser besondere Ort ein Bedürfnis trifft und wieder ein Fixstern der Wiener Kinolandschaft werden kann", lautet die Mission des Rettungsteams.

Aber nicht nur mit cineastischen Gustostückerln, auch mit Kulinarik will man wieder Publikum anlocken. Denn auch die Gastronomen Moritz Baier und Daniel Botros, die bereits die hippen Cafes Liebling und Burggasse 24 betreiben, beide wie das Bellaria in Neubau gelegen, sind mit an Bord. Sie planen ein "gemütliches Lokal, das über die Spielzeiten hinaus geöffnet hat", wie sie wissen lassen. Dafür soll der einstige Gastrobereich erneuert und ausgebaut werden.