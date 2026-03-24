Nachdem das Bellaria Kino im Jahr 2019 seine Pforten schließen musste, steht Wien nun kurz vor der feierlichen Wiedereröffnung eines seiner geschichtsträchtigsten Lichtspielhäuser. Nach einer langjährigen, technisch anspruchsvollen Modernisierungsphase wird das Kino am 16. April 2026 offiziell den Betrieb wieder aufnehmen.

Modernste Technik trifft auf Tradition

Im Zentrum des neu gestalteten Standorts in der Museumstraße steht ein technisch hochmoderner Kinosaal mit 116 Sitzplätzen. Ergänzt wird das Filmerlebnis durch einen vollständig neu konzipierten Barbereich. Das dortige Boutique-Konzept soll den Besuchern einen attraktiven Treffpunkt bieten, der weit über den reinen Kinobesuch hinausgeht.

Geführt wird das Haus von den erfahrenen Votiv-Kino-Betreibern Sophie und Michael Stejskal. Für das gastronomische Konzept zeichnen Moritz Baier und Daniel Botros (bekannt durch das Café Liebling) verantwortlich.