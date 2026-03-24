"Bellaria Kino": Wann findet die Wiedereröffnung statt?
Nachdem das Bellaria Kino im Jahr 2019 seine Pforten schließen musste, steht Wien nun kurz vor der feierlichen Wiedereröffnung eines seiner geschichtsträchtigsten Lichtspielhäuser. Nach einer langjährigen, technisch anspruchsvollen Modernisierungsphase wird das Kino am 16. April 2026 offiziell den Betrieb wieder aufnehmen.
Modernste Technik trifft auf Tradition
Im Zentrum des neu gestalteten Standorts in der Museumstraße steht ein technisch hochmoderner Kinosaal mit 116 Sitzplätzen. Ergänzt wird das Filmerlebnis durch einen vollständig neu konzipierten Barbereich. Das dortige Boutique-Konzept soll den Besuchern einen attraktiven Treffpunkt bieten, der weit über den reinen Kinobesuch hinausgeht.
Geführt wird das Haus von den erfahrenen Votiv-Kino-Betreibern Sophie und Michael Stejskal. Für das gastronomische Konzept zeichnen Moritz Baier und Daniel Botros (bekannt durch das Café Liebling) verantwortlich.
Stimmen zur Neugestaltung
Sophie Stejskal betont in einer Presseaussendung die Bedeutung des Projekts:
„Mit der Wiedereröffnung des Bellaria Kinos setzen wir ein starkes Zeichen für kulturelle Vielfalt, lebendige Begegnung und Austausch und freuen uns riesig, dass wir das Kino in seinem 115. Jubiläumsjahr mit neuester Technik ausgestattet und herausgeputzt wieder eröffnen können.“
Auch bei der Bar wurde auf ein stimmiges Gesamtbild geachtet. Moritz Baier erklärt dazu:
„Das Bellaria Kino ist ein Haus mit Geschichte, Charakter und einer vielschichtigen ästhetischen Identität. Unser Ziel war es, diese Qualitäten respektvoll aufzunehmen, sichtbar zu bewahren und in einzelnen Elementen behutsam neu zu interpretieren.“
Programmatische Ausrichtung
Inhaltlich kehrt das Bellaria zu den Wurzeln der Programmkino-Tradition zurück. Geboten wird ein Repertoire-Programm, das die Höhepunkte des aktuellen Filmangebots kuratiert. Zudem bleibt das Kino seiner Linie treu, Filmklassiker zu würdigen: Werke aus 100 Jahren Kinogeschichte werden regelmäßig den Weg auf die Leinwand finden.
Michael Stejskal blickt erwartungsvoll in die Zukunft:
„Ein langer, steiniger Weg liegt hinter uns, und wir freuen uns sehr, dass wir das Bellaria Kino endlich wieder eröffnen können. Wir haben für die Zukunft viel vor. Aber wir wollen Schritt für Schritt vorgehen und gemeinsam mit unserem Publikum das bestmögliche Programm für diesen alten-neuen schönen Ort entwickeln.“