"The Courier": Erster Trailer zu Agenten-Thriller mit Benedict Cumberbatch

Keine Spur von Sherlock Holmes

Auch wenn Benedict Cumberbatch bereits ein Schwergewicht im internationalen Filmgeschäft ist, schlüpft er hier in die Rolle eines unsicheren Geschäftsmanns, der droht, unter dem Druck von globalen Intrigen zusammenzubrechen. Als sein Co-Star steht der in Wien lebende und georgische Darsteller Merab Ninidze an seiner Seite.

Auch Jessie Buckley, die mit einer fantastischen Leistung in Charlie Kaufmans Netflix-Hit "I’m thinking of Ending Things“ auf sich aufmerksam machte, ist hier in einer Nebenrolle zu sehen.