Rekordquoten für Staffel 18

"Der Bergdoktor" läuft seit 2008 im ZDF - und hat in all den Jahren offenbar nichts von seiner Zugkraft eingebüßt. Die 18. Staffel knackte in der ZDF Mediathek einen historischen Rekord: Bis Anfang März 2025 verzeichneten die Folgen insgesamt über 21 Millionen Views - mehr als jemals zuvor. Pro Episode entspricht das durchschnittlich 2,64 Millionen Abrufen.

Im klassischen Fernsehen überzeugte die Serie ebenfalls: Die acht Folgen der 18. Staffel erreichten im Durchschnitt über 5,5 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 20,6 Prozent. Beim jüngeren Publikum erzielte die Serie einen Marktanteil von 11,1 Prozent.