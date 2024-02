TITEL LAND REGIE "Another End" Italien Piero Messina "Architecton" Deutschland/Frankreich Victor Kossakovsky "Black Tea" Frankreich/Luxemburg/T Abderrahmane Sissako aiwan/Mauretanien/Côte d'Ivoire "La Cocina" Mexiko/USA Alonso Ruizpalacios "Dahomey" Frankreich/Senegal/Ben Mati Diop in "A Different Man" USA Aaron Schimberg "L'Empire" (The Frankreich/Italien/Deu Bruno Dumont Empire) tschland/Belgien/Portu gal "Gloria!" Italien/Schweiz Margherita Vicario "Hors du temps" Frankreich Olivier Assayas (Suspended Time) "In Liebe, Eure Hilde" Deutschland Andreas Dresen "Keyke mahboobe man" Iran/Frankreich/Schwed Maryam Moghaddam, (My Favourite Cake) en/Deutschland Behtash Sanaeeha "Langue Étrangère" Frankreich/Deutschland Claire Burger /Belgien "Mé el Aïn" (Who Do I Tunesien/Frankreich/Ka Meryam Joobeur Belong To) nada/Norwegen/Katar/Sa udi-Arabien "Pepe" Dominikanische Nelson Carlos De Los Republik/Namibia/Deuts Santos Arias chland/Frankreich "Shambhala" Nepal/Frankreich/Norwe Min Bahadur Bham gen/Hongkong, China/Türkei/Taiwan/US A/Katar "Small Things Like Irland/Belgien Tim Mielants These" "Sterben" Deutschland Matthias Glasner "Des Teufels Bad" Österreich/Deutschland Severin Fiala, Veronika Franz "Vogter" (Sons) Dänemark/Schweden Gustav Möller "Yeohaengjaui pilyo" Südkorea Hong Sangsoo (A Traveler's Needs)