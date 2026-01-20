Am 12. Februar 2026 beginnt in der Bundeshauptstadt Berlin die 76. Berlinale. Nun hat die Festivalleitung um Intendantin Tricia Tuttle (56) auch das vollständige Wettbewerbsprogramm vorgestellt. Auf der Leinwand werden unter anderem Sandra Hüller (47), Pamela Anderson (58) und Channing Tatum (45) zu sehen sein.

"Rose": Historienfilm mit Sandra Hüller Die für ihr Spiel in "Anatomie eines Falls" Oscar-nominierte Sandra Hüller spielt die Hauptrolle im Wettbewerbsbeitrag "Rose" aus Deutschland und Österreich. Im Zentrum des Historienfilms von Markus Schleinzer (54) steht eine von Hüller verkörperte, alleinstehende Frau im frühen 17. Jahrhundert. Nach dem Dreißigjährigen Krieg kämpft sie in Deutschland um ihren Platz in der Gesellschaft - und gibt sich als Mann aus, um sich so eine neue Existenz aufzubauen. Auch Hollywood-Prominenz ist einmal mehr auf der Berlinale vertreten. So spielt etwa die sechsfach Oscar-nominierte Amy Adams (51) die Hauptrolle in "At the Sea" des ungarischen Filmemachers Kornél Mundruczó (50). Adams verkörpert eine Frau, die nach eine Entziehungskur zu ihrer Familie zurückkehrt. "Rosebush Pruning" des brasilianischen Regisseurs Karim Aïnouz (60) vereint indes ein internationales Star-Ensemble vor der Kamera. Pamela Anderson, Callum Turner, Riley Keough, Elle Fanning und Jamie Bell gehören zum Cast. In der Tragikomödie ringt eine Gruppe reicher Erben in einer abgelegenen Villa um ihr Vermächtnis und Verhältnis zueinander.

Weitere deutsche Filme im Wettbewerb Deutschland ist in diesem Jahr stark im Wettbewerb der 76. Internationalen Filmfestspiele vertreten. Neben "Rose" geht auch "Gelbe Briefe" von İlker Çatak (42) ins Rennen um die Bären. Der Film erzählt von einem Künstler-Ehepaar aus Ankara, das in Konflikt mit dem Gesetz gerät. Çatak hatte zuletzt mit einer Oscarnominierung für "Das Lehrerzimmer" international für Aufmerksamkeit gesorgt. Filmemacherin Angela Schanelec (63), die bereits zweimal den Silbernen Bären gewinnen konnte, zeigt im Wettbewerb ihr neuestes Werk "Meine Frau weint". Regisseurin Eva Trobisch (42) präsentiert ihren neuesten Film "Etwas ganz Besonderes".

Auch Charli xcx tritt auf Weitere internationale Wettbewerbsbeiträge mit Starbesetzung sind das US-amerikanische Drama "Josephine" mit Channing Tatum (45) und Gemma Chan (43) sowie "Queen at Sea" mit der französischen Kinolegende Juliette Binoche (61). Auch abseits des Wettbewerbs werden große Stars in Berlinale-Beiträgen zu sehen sein. So wird etwa die Mockumentary "The Moment" mit Sängerin Charli xcx (33) in der Sektion Panorama gezeigt, "Die Blutgräfin" mit Isabelle Huppert (72) läuft in der Sektion Berlinale Special Gala. Ethan Hawke (55) und Russell Crowe (61) spielen im Historienfilm "The Weight" zur Zeit der Großen Depression in den USA Goldschmuggler. Der Film läuft ebenfalls in der Sektion Berlinale Special Gala. Die Berlinale wird vom 12. bis zum 22. Februar 2026 stattfinden. Das afghanische Liebesdrama "No Good Men" von Regisseurin Shahrbanoo Sadat (36) eröffnet die Filmfestspiele. Regisseur Wim Wenders (80) fungiert in diesem Jahr als Jurypräsident. Auch die erste Preisträgerin steht bereits fest, die malaysische Schauspielerin und Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh (63) erhält den Goldenen Ehrenbären.