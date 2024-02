Berlinale-Partner kritisieren Haltung des Festivals zum Gaza-Konflikt

Kurz vor Beginn der diesjährigen Berlinale am 15. Februar hat eine Gruppe von Vertragspartnerinnen und Partnern des Festivals in einem offenen Brief den Umgang der Berlinale mit dem Gaza-Krieg kritisiert. In dem Dokument, das am Montagabend (12. Februar) auf Instagram und als Google Dokument veröffentlicht wurde, heißt es: "Als Auftragnehmer der Berlinale, die die lautstarke und prinzipielle Erfolgsbilanz des Festivals bei der Verteidigung humanitärer Werte bewundern, haben wir das Bedürfnis, eine Position anzubieten, die auf der Erklärung des Festivals zur aktuellen humanitären Krise in Gaza (19. Januar 2024) aufbaut."

Die Berlinale, die als überaus politisches Filmfestival gilt, hatte am 19. Januar ein von den Co-Direktoren Mariette Rissenbeek (68) und Carlo Chatrian (52) unterzeichnetes offizielles Statement herausgegeben, in dem es heißt: "Unser Mitgefühl gilt allen Opfern der humanitären Krisen in Nahost und darüber hinaus. Wir möchten, dass das Leid aller wahrgenommen wird und mit unserem Programm verschiedene Perspektiven auf die Komplexität der Welt eröffnen."