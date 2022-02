72. Berlinale: "Rimini" von Ulrich Seidl hat Aussichten auf Preis

Seidl zeigt abgehalfterten Schlagersänger

Als zweiter Film sticht auch ohne patriotische Brille "Rimini" des österreichischen Kultregisseurs Ulrich Seidl hervor. Seidl, Garant für bisweilen abstoßende Sujets, schreckt auch diesmal nicht vor der Konfrontation mit dem Degoutanten zurück. Doch schon die Idee, einen abgehalfterten Schlagersänger und in die Jahre gekommenen Nebenerwerbsgigolo an der winterlichen Adria in den Mittelpunkt zu stellen, verdient Beachtung. Großartig ist aber vor allem die Darstellung durch Michael Thomas. Er und die die wunderbare Meltem Kaptan als Mutter Kurnaz hätten entsprechend gute Chancen auf den Darstellerpreis.