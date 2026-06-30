Doch noch bevor sie ihre finalen Ermittlungen aufnehmen, lässt der ORF die Publikumslieblinge mit einem Best-of noch einmal hochleben. Von 5. Juli bis 6. September 2026 dürfen sich Krimi-Fans daher zehn Wochen lang jeweils sonntags um 20.15 Uhr in ORF 2 (auch auf ORF ON) auf Dacapos beliebter Austro-Krimis freuen.

Für Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser heißt es im zweiten Halbjahr 2026 „Dann sind wir Helden“, wenn ihr Abschiedsfall auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON steht. Österreichs langjähriges „Tatort“-Kultduo Moritz Eisner und Bibi Fellner ermittelt dann nämlich nicht mehr weiter.

Die genannten „Tatort“-Krimis können immer bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON gestreamt werden, wo auch weitere Filme der Erfolgsreihe zur Verfügung stehen.

„Tatort – Her mit der Marie!“ (5. Juli, 20.15 Uhr) „Tatort – Azra“ (12. Juli, 20.15 Uhr) „Tatort – Krank“ (19. Juli, 20.15 Uhr) „Tatort – Pumpen“ (26. Juli, 20.15 Uhr) „Tatort – Wahre Lügen“ (2. August, 20.15 Uhr) „Tatort – Deine Mutter“ (9. August, 20.15 Uhr) „Tatort – Wehrlos“ (16. August, 20.15 Uhr) „Tatort – Glück allein“ (23. August, 20.15 Uhr) „Tatort – Was ist das für eine Welt“ (30. August, 20.15 Uhr) „Tatort – Dein Verlust“ (6. September, 20.15 Uhr)

Darum geht es in den Best-of-„Tatort“-Fällen

„Her mit der Marie!“ (5. Juli) heißt es zum Auftakt im wohl herzzerreißendsten Fall rund um den von Simon Schwarz verkörperten und mittlerweile ebenfalls zum Kult gewordenen „Inkasso-Heinzi“ und einen überfallenen Geldboten mit u. a. auch Erwin Steinhauer und Maria Hofstätter.

Mitten in ein Netz aus organisierter Kriminalität tauchen Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser gemeinsam mit der titelgebenden Informantin „Azra“ (12. Juli) ein, bevor sie im Film „Krank“ (19. Juli) in einen Glaubenskrieg zwischen Schulmedizin und alternativen Heilmethoden geraten. „Pumpen“ (26. Juli) steht bei Ermittlungen im Fitnessstudio auf dem Dienstplan, wenn das Duo auf seinen „Tatort“-Nachfolger Laurence Rupp trifft – der dabei allerdings auf der anderen Seite des Gesetzes steht.

„Wahre Lügen“ (2. August) fordern die Ermittler:innen, wenn ein Mordfall einen lange zurückliegenden Skandal wieder ins Blickfeld rückt. Musikalisch wird es in „Deine Mutter“ (9. August), wenn die Spurensuche nach dem Tod eines Rappers – gespielt von Aleksandar Simonovski aka „Yugo“ – eine der polarisierendsten Musikformen der Gegenwart beleuchtet.

„Wehrlos“ (16. August) machen die Ermittlungen in den eigenen Reihen bei Harald Krassnitzers 40. Fall. Die mit Cornelius Obonya und Gerti Drassl prominent besetzte Suche nach „Glück allein“ (23. August) führt in ein Spannungsfeld zwischen Familiendrama, politischem Druck und illegalen Geschäften, wenn das vermeintlich idyllische Familienleben eines Nationalratsabgeordneten aus den Fugen gerät.

„Was ist das für eine Welt“ (30. August) ist die zentrale Frage in einem Fall rund um Leistungsdruck, Abstiegsängste und Geltungsdrang, mit Dirk Stermann in einer Nebenrolle und der Band Kreisky, die sowohl einen Gastauftritt hat als auch die Filmmusik beisteuert. Das Vertrauen zwischen Moritz Eisner und Bibi Fellner wird im Krimi „Dein Verlust“ (6. September) auf die Probe gestellt, wenn der Kommissar seinen 60er feiert und selbst unter Verdacht gerät.