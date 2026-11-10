Die besten-Tipps für Dienstag, den 10. November 2026
20:15 Uhr, ORF 2, Zealandia, Natur-Doku
Der Zweiteiler führt zum „achten Kontinent“, der zu rund 95 Prozent unter dem Pazifik liegt. Teil 1 erklärt, wie er fast komplett im Meer verschwand.
20:15 Uhr, ORF 1, Soko Linz: Ein Prachtkerl, Krimiserie
Ein toter Vogelbeobachter am Waldrand führt zu seinem besten Freund und zu einem verschwundenen, geschützten Raubvogel. Es ist der Auftakt zum Staffelfinale-Doppel.
20:15 Uhr, 3sat, Vienna Blood – Der verlorene Sohn, Krimi
An einer Militärakademie wird ein junger Kadett tot aufgefunden. Max Liebermann ermittelt mit Inspektor Reinhardt und stößt auf Spionage und Machtspiele.
20:15 Uhr, arte, Ein NS-Verbrecher auf Jobsuche (Teil 1), Doku
Die Doku zeichnet nach, wie NS-Täter Walther Rauff mit Hilfe von Netzwerken und Geheimdiensten nach Südamerika entkam. Teil 2 läuft um 21:00 Uhr.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei (Neue Besen), Anwaltsserie
Isa von Brede kehrt zurück und verteidigt Markus Gellert, dem Parteiverrat vorgeworfen wird. Nora kämpft parallel um eine Bibliothekarin mit Messi-Wohnung.
20:15 Uhr, kabel eins, xXx – Triple X, Actionfilm
Extremsportler Xander Cage (Vin Diesel) soll im Auftrag der NSA eine Söldnertruppe in Prag unterwandern, die die Welt ins Chaos stürzen will.
20:15 Uhr, Tele 5, Das gibt Ärger, Actionkomödie
Zwei CIA-Agenten und beste Freunde verlieben sich in dieselbe Frau und überwachen sie illegal. Dann mischt sich ein Krimineller ein. Mit Reese Witherspoon, Chris Pine und Tom Hardy.
20:15 Uhr, ATV, Hexen hexen, Fantasykomödie
Ein Junge und seine Großmutter flüchten in ein Hotel, in dem sich kinderhassende Hexen treffen. Regie führte Robert Zemeckis, mit Anne Hathaway.
20:15 Uhr, PULS 4, Das große Backen Österreich, Backshow
Diese Woche dreht sich alles um Schokolade, die Hobbybäcker müssen eine knifflige technische Prüfung meistern. Die Sendung läuft bis 21:50 Uhr.
20:15 Uhr, one, Der Pathologe – Mörderisches Dublin (Folge 1), Krimi
Dublin in den späten 1950ern: Pathologe Quirke (Gabriel Byrne) stößt auf einen gefälschten Totenschein und ein verschwundenes Baby. Um 21:40 Uhr folgt Teil 2, um 23:10 Uhr Teil 3.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Fast & Furious 7, Actionfilm
Dominic Toretto und seine Crew werden von Ian Shaw gejagt, der den Tod seines Bruders rächen will. Gleichzeitig soll das Überwachungsprogramm „God’s Eye“ gerettet werden.
20:15 Uhr, WDR, Tatort: Die Kalten und die Toten, Krimi
Eine Partynacht in Berlin, ein Dating-App-Treffen und am nächsten Morgen eine Leiche. (Parallel zeigt der BR den Tatort „Azra“ um eine junge V-Frau im Clan-Milieu.)
21:05 Uhr, ORF 1, Soko Linz: Ins letzte Loch, Krimiserie
Staffelfinale: Joe und Biggi ermitteln auf dem Golfplatz. Es ist die letzte Folge der Staffel.
21:25 Uhr, ProSieben, Catch Us. Die Jagd durch Europa, Show
Neues Jagd-Format quer durch Europa, läuft bis 23:20 Uhr. Eine Inhaltsbeschreibung lag mir nicht vor.
21:59 Uhr, ORF 1, Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann, Late-Night-Show
Die Tatort-Kommissare Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer verabschieden sich.
22:15 Uhr, Tele 5, Hit and Run, Actionkomödie
Ein Ex-Gangster im Zeugenschutz flieht samt Freundin im Auto vor seiner kriminellen Vergangenheit, während ein US-Marshal ihn beobachtet.
22:25 Uhr, 3sat, Gambling, Gods and LSD, Doku
Regisseur Peter Mettler reist 18 Monate von Toronto über Las Vegas und die Schweiz nach Indien und trifft Menschen auf der Suche nach Sinn.
22:40 Uhr, kabel eins, xXx 2 – The Next Level, Actionfilm
NSA-Agent Gibbons braucht einen neuen Superagenten, denn es gibt eine Verschwörung gegen das Weiße Haus.
22:50 Uhr, RTL Nitro, Death Race, Actionfilm
Ein Rennfahrer wird unschuldig wegen Mordes an seiner Frau verurteilt und muss in einem tödlichen Gefängnisrennen um sein Leben fahren.
23:55 Uhr, MDR, Rosemaries Baby (1968), Horrorfilm
Rosemary und ihr Mann Guy ziehen in ein New Yorker Apartmenthaus, über dessen Nachbarn düstere Gerüchte kursieren. Regie: Roman Polanski. Die Tipp-Quelle nennt 23:50 Uhr, das EPG 23:55 Uhr.
23:55 Uhr, arte, Abgehört, Dokumentarfilm
Der Film setzt Bilder befreiter ukrainischer Orte gegen Telefonmitschnitte russischer Soldaten, die ihren Familien von der Front erzählen.