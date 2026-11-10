Die besten-Tipps für Dienstag, den 10. November 2026

20:15 Uhr, ORF 2, Zealandia, Natur-Doku

Der Zweiteiler führt zum „achten Kontinent“, der zu rund 95 Prozent unter dem Pazifik liegt. Teil 1 erklärt, wie er fast komplett im Meer verschwand.

20:15 Uhr, ORF 1, Soko Linz: Ein Prachtkerl, Krimiserie

Ein toter Vogelbeobachter am Waldrand führt zu seinem besten Freund und zu einem verschwundenen, geschützten Raubvogel. Es ist der Auftakt zum Staffelfinale-Doppel.

20:15 Uhr, 3sat, Vienna Blood – Der verlorene Sohn, Krimi

An einer Militärakademie wird ein junger Kadett tot aufgefunden. Max Liebermann ermittelt mit Inspektor Reinhardt und stößt auf Spionage und Machtspiele.

20:15 Uhr, arte, Ein NS-Verbrecher auf Jobsuche (Teil 1), Doku

Die Doku zeichnet nach, wie NS-Täter Walther Rauff mit Hilfe von Netzwerken und Geheimdiensten nach Südamerika entkam. Teil 2 läuft um 21:00 Uhr.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei (Neue Besen), Anwaltsserie

Isa von Brede kehrt zurück und verteidigt Markus Gellert, dem Parteiverrat vorgeworfen wird. Nora kämpft parallel um eine Bibliothekarin mit Messi-Wohnung.

20:15 Uhr, kabel eins, xXx – Triple X, Actionfilm

Extremsportler Xander Cage (Vin Diesel) soll im Auftrag der NSA eine Söldnertruppe in Prag unterwandern, die die Welt ins Chaos stürzen will.

20:15 Uhr, Tele 5, Das gibt Ärger, Actionkomödie

Zwei CIA-Agenten und beste Freunde verlieben sich in dieselbe Frau und überwachen sie illegal. Dann mischt sich ein Krimineller ein. Mit Reese Witherspoon, Chris Pine und Tom Hardy.