Die besten-Tipps für Dienstag, den 27. Oktober 2026

20:00 Uhr, PULS acht, Shape of Water – Das Flüstern des Wassers, Fantasyfilm

Eine stumme Reinigungskraft in einem Geheimlabor der 1960er verliebt sich in ein gefangenes Amphibienwesen und plant dessen Befreiung.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Reality-Show

Prominente Paare ziehen zusammen ins Sommerhaus, müssen sich in Spielen beweisen und riskieren ihre Beziehungsharmonie.

20:15 Uhr, ProSieben, total, Comedyshow

Comedy-Show mit Gästen, Einspielern und Spielen. Eine zweite Ausgabe folgt um 21:25 Uhr.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei, Anwaltsserie

Neue Fälle für das Anwaltsteam, diesmal in der Folge „Spurwechsel“.

20:15 Uhr, BR, Tatort: Die Unmöglichkeit, sich den Tod vorzustellen, Krimireihe

Ein Weltklasse-Künstler wird in seiner eigenen Kunstinstallation von herabstürzenden Glasplatten erschlagen. Die Berliner Kommissare Ritter und Stark müssen klären, ob es Selbstmord oder Mord war.

20:15 Uhr, WDR, Tatort: Katz und Maus, Krimireihe

Weitere Tatort-Folge im Dritten Programm des WDR.

20:15 Uhr, 3sat, Vienna Blood – Die letzte Séance, Krimireihe

Wien um 1900: Der Freud-Schüler Max Liebermann und Inspektor Rheinhardt ermitteln in einem Fall rund um eine Séance.

20:15 Uhr, Kabel eins, Non-Stop, Thriller (2014)

Luftsicherheitsagent Bill Marks (Liam Neeson) bekommt an Bord eines Transatlantikflugs anonyme Nachrichten. Der Absender verlangt 150 Millionen Dollar und droht, alle 20 Minuten einen Passagier zu töten.

20:15 Uhr, Tele 5, The Machine – They Rise. We Fall, Sci-Fi-Film (2014)

In einer dystopischen Zukunft erschafft der Wissenschaftler Vincent mit seiner Kollegin Ava Cyborgs. Nach Avas Ermordung wird ihre Persönlichkeit auf einen Roboter übertragen, der in einen moralischen Konflikt gerät.