Die besten-Tipps für Dienstag, den 27. Oktober 2026
20:00 Uhr, PULS acht, Shape of Water – Das Flüstern des Wassers, Fantasyfilm
Eine stumme Reinigungskraft in einem Geheimlabor der 1960er verliebt sich in ein gefangenes Amphibienwesen und plant dessen Befreiung.
20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare, Reality-Show
Prominente Paare ziehen zusammen ins Sommerhaus, müssen sich in Spielen beweisen und riskieren ihre Beziehungsharmonie.
20:15 Uhr, ProSieben, total, Comedyshow
Comedy-Show mit Gästen, Einspielern und Spielen. Eine zweite Ausgabe folgt um 21:25 Uhr.
20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei, Anwaltsserie
Neue Fälle für das Anwaltsteam, diesmal in der Folge „Spurwechsel“.
20:15 Uhr, BR, Tatort: Die Unmöglichkeit, sich den Tod vorzustellen, Krimireihe
Ein Weltklasse-Künstler wird in seiner eigenen Kunstinstallation von herabstürzenden Glasplatten erschlagen. Die Berliner Kommissare Ritter und Stark müssen klären, ob es Selbstmord oder Mord war.
20:15 Uhr, WDR, Tatort: Katz und Maus, Krimireihe
Weitere Tatort-Folge im Dritten Programm des WDR.
20:15 Uhr, 3sat, Vienna Blood – Die letzte Séance, Krimireihe
Wien um 1900: Der Freud-Schüler Max Liebermann und Inspektor Rheinhardt ermitteln in einem Fall rund um eine Séance.
20:15 Uhr, Kabel eins, Non-Stop, Thriller (2014)
Luftsicherheitsagent Bill Marks (Liam Neeson) bekommt an Bord eines Transatlantikflugs anonyme Nachrichten. Der Absender verlangt 150 Millionen Dollar und droht, alle 20 Minuten einen Passagier zu töten.
20:15 Uhr, Tele 5, The Machine – They Rise. We Fall, Sci-Fi-Film (2014)
In einer dystopischen Zukunft erschafft der Wissenschaftler Vincent mit seiner Kollegin Ava Cyborgs. Nach Avas Ermordung wird ihre Persönlichkeit auf einen Roboter übertragen, der in einen moralischen Konflikt gerät.
20:15 Uhr, NITRO, Jurassic Park III, Abenteuerfilm (2001)
Dr. Alan Grant wird auf die Dinosaurier-Insel Isla Sorna gelockt und muss sich gemeinsam mit anderen durch das Gebiet kämpfen.
20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und die Liebe zu viert,-Krimi (2020)
Kommissarin Marie Brand ermittelt in einem neuen Fall mit ihrem Kollegen Jürgen Simmel.
20:15 Uhr, ORF 1, SOKO Linz: Verstummt, Krimiserie
Die Linzer SOKO-Ermittlerinnen um Joe Hainzinger und Biggi Obergschwendter lösen einen neuen Fall.
20:15 Uhr, PULS 4, Das große Backen Österreich, Backshow
Hobbybäcker treten mit Torten, Gebäck und Backkunst gegeneinander an.
20:15 Uhr, ATV, Dracula Untold, Fantasyfilm (2014)
Fürst Vlad der Pfähler paktiert mit einer dunklen Macht, um sein Volk zu retten, und zahlt dafür einen hohen Preis.
20:15 Uhr, ORF III, Kapuzinergruft – die gerichtsmedizinische Tour, Geschichtsdoku
Gerichtsmedizinischer Blick auf die Habsburger Gruft in Wien. Danach: „Okkultes Wien“ (21:10 Uhr) und „Maria Theresias Vampirjäger“ (22:02 Uhr).
21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Des Guten zu viel, Arztserie
Drama um Ärzte, Pflegekräfte und Patienten in der Leipziger Sachsenklinik.
21:05 Uhr, ORF 1, SOKO Donau: Höllensturz, Krimiserie
Die Wiener Ermittler untersuchen einen neuen Kriminalfall.
21:45 Uhr, PULS 4, Bares für Rares Österreich, Unterhaltung
Verkäufer bringen Fundstücke zur Schätzung und verhandeln mit Händlern um den Preis.
22:00 Uhr, NITRO, Der dunkle Turm, Fantasyfilm (2017)
Revolverheld Roland jagt den „Mann in Schwarz“, der den Dunklen Turm zerstören will. Dabei hilft ihm der junge Jake.
22:30 Uhr, Kabel eins, Jagd auf Roter Oktober, Thriller (1990)
Ein U-Boot-Thriller: Die USA jagen das modernste U-Boot der Sowjetunion, das offenbar in die USA überlaufen will.
22:30 Uhr, PULS acht, The Greatest Showman, Musikfilm (2017)
Das Musical erzählt vom Aufstieg des Showmans P. T. Barnum und seiner Zirkusshow.
22:35 Uhr, ZDFneo, Der Gott des Gemetzels, Satire (2011)
Nach einer Rauferei unter Elfjährigen treffen sich zwei Elternpaare in New York zur Aussprache. Aus höflichem Small Talk wird ein Krieg der Eitelkeiten.
22:55 Uhr, MDR, Werk ohne Autor, Drama (2018)
Der Künstler Kurt erlebt drei Epochen deutscher Geschichte, seine Liebe zu Ellie und das schwierige Verhältnis zu seinem Schwiegervater Professor Seeband. Der Film ist von wahren Begebenheiten inspiriert.
Nacht
23:00 Uhr, ORF 1, Sheep, Miniserie (ORF/ZDF)
Auftakt der neuen ORF/ZDF-Miniserie mit den Folgen 1 und 2.
23:10 Uhr, 3sat, Die Vertreibung der Juden aus Prag – Maria Theresias dunkle Seite, Dokumentation
Historische Doku über die Vertreibung der Juden aus Prag unter Maria Theresia.
23:40 Uhr, arte, Die Bücher, die Hitler nicht verbrannte, Dokumentation (2022)
Doku über Literatur, die den NS-Bücherverbrennungen entging.
23:50 Uhr, NITRO, Carrie, Horrorfilm
Horror nach Stephen King: Eine schüchterne Schülerin entdeckt telekinetische Kräfte und rächt sich an ihren Peinigern.