Die besten-Tipps für Dienstag, den 3. November 2026

20:15 Uhr, ARD, Die Kanzlei (Folge „Fehlschuss“), Anwaltsserie

Bei einem Filmdreh steckt scharfe Munition in der Waffe, Schauspieler Bodo Rickert schießt auf seinen Kollegen und gerät unter Mordverdacht.

20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare (Folge 10), Reality-Show

Endspurt um den Finaleinzug: Beim Hausspiel müssen die Promipaare unter Zeitdruck exakt einen vorgegebenen Cent-Betrag zusammenbringen. (bis 22:25)

20:15 Uhr, ORF 1, Soko Linz „Ich sehe was, was du nicht siehst“, Krimiserie (neue Folge)

Ein Ufologe wird tot in einem Maisfeld gefunden, Joe Haizinger und Richie Vitek ermitteln.

20:15 Uhr, PULS 4, Das große Backen Österreich, Backshow

Die sieben verbliebenen Kandidaten backen einen Sechserstrang-Striezel und Meisterstücke „voller Familiengeschichte“. (bis 22:00)

20:15 Uhr, WDR, Tatort „Der Mörder in mir“ (Stuttgart), Krimi

Anwalt Ben Dellien begeht nach einem Unfall Fahrerflucht, eine Zeugin könnte ihn belasten, Lannert und Bootz ermitteln.

20:15 Uhr, BR, Tatort „Wehrlos“ (Wien, 2017), Krimi

Der Leiter der Polizeischule wird erschossen, Eisner und Fellner müssen in den eigenen Reihen ermitteln.

20:15 Uhr, 3sat, Vienna Blood – Königin der Nacht, Krimi

Im eiskalten Wiener Winter jagen Oskar und Max einen Serientäter, die Spur führt in extrem nationalistische Kreise.