Die besten-Tipps für Dienstag, den 3. November 2026
20:15 Uhr, ARD, Die Kanzlei (Folge „Fehlschuss“), Anwaltsserie
Bei einem Filmdreh steckt scharfe Munition in der Waffe, Schauspieler Bodo Rickert schießt auf seinen Kollegen und gerät unter Mordverdacht.
20:15 Uhr, RTL, Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare (Folge 10), Reality-Show
Endspurt um den Finaleinzug: Beim Hausspiel müssen die Promipaare unter Zeitdruck exakt einen vorgegebenen Cent-Betrag zusammenbringen. (bis 22:25)
20:15 Uhr, ORF 1, Soko Linz „Ich sehe was, was du nicht siehst“, Krimiserie (neue Folge)
Ein Ufologe wird tot in einem Maisfeld gefunden, Joe Haizinger und Richie Vitek ermitteln.
20:15 Uhr, PULS 4, Das große Backen Österreich, Backshow
Die sieben verbliebenen Kandidaten backen einen Sechserstrang-Striezel und Meisterstücke „voller Familiengeschichte“. (bis 22:00)
20:15 Uhr, WDR, Tatort „Der Mörder in mir“ (Stuttgart), Krimi
Anwalt Ben Dellien begeht nach einem Unfall Fahrerflucht, eine Zeugin könnte ihn belasten, Lannert und Bootz ermitteln.
20:15 Uhr, BR, Tatort „Wehrlos“ (Wien, 2017), Krimi
Der Leiter der Polizeischule wird erschossen, Eisner und Fellner müssen in den eigenen Reihen ermitteln.
20:15 Uhr, 3sat, Vienna Blood – Königin der Nacht, Krimi
Im eiskalten Wiener Winter jagen Oskar und Max einen Serientäter, die Spur führt in extrem nationalistische Kreise.
20:15 Uhr, arte, Themenabend „Europas neue Fronten“: Viel Geld, wenig Sicherheit? Europa rüstet auf, Dokumentation
Die Nato-Staaten wollen bis 2030 über 1,2 Billionen Euro für Waffen ausgeben, aber ohne gemeinsamen Plan. Danach folgen u. a. „Russland-Finnland: Die neue Kriegsfront?“ (21:45) und „Putins Kriegsmaschinerie“ (22:40).
20:15 Uhr, SAT.1, Navy CIS „Die Edna-Dateien“, Krimiserie
Kasies geheimes Fingerabdruck-Programm wurde gestohlen und gegen sie eingesetzt, die Forensikerin steht plötzlich unter Mordverdacht.
20:15 Uhr, Kabel eins, Die purpurnen Flüsse, Thriller
Inspektor Niémans jagt in den Alpen bei Grenoble einen Serienmörder, parallel ermittelt Kommissar Kerkerian in einem zweiten Fall. (bis 22:25)
20:15 Uhr, Tele 5, Ohne Limit, Sci-Fi-Thriller
Die Droge „NZT“ macht den kaputten Schriftsteller Eddie Morra zum Genie, er steigt an der Börse und in der Politik auf.
20:15 Uhr, RTL Nitro, R.I.P.D., Fantasy-Action
Der erschossene Bostoner Cop Nick Walker wird himmlischer Detektiv und jagt untote Seelen.
20:15 Uhr, ZDFneo, Marie Brand und die falschen Freunde, Krimi
Ein Unternehmersohn wird kurz nach der Ankündigung einer Firmenübernahme tot aufgefunden.
20:15 Uhr, ATV, Freundschaft Plus (USA 2011), Liebeskomödie
Zwei Freunde wollen eine Beziehung ohne Gefühle, was nicht lange funktioniert. (bis 22:20)
20:15 Uhr, ServusTV, Hubert ohne Staller „Tod am Schlafbaum“, Krimiserie
Bayerische Provinzkrimis, danach zwei weitere Folgen um 21:15 und 22:15.
20:15 Uhr, Super RTL, The Christmas Retreat – Eine festliche Auszeit, Weihnachtsfilm
Kim wird statt des erhofften Heiratsantrags verlassen, ihre Mutter nimmt sie zum Aufmuntern mit auf eine Auszeit.
21:00 Uhr, ARD, In aller Freundschaft „Fehlschuss“, Arztserie
Manuela Heier kommt mit einer Schussverletzung in die Klinik, während sich Dr. Heilmann und Miriam Schneider um das rätselhafte Verhalten ihres Mannes kümmern.
21:07 Uhr, ORF 1, Soko Donau „Knalleffekt“, Krimiserie (Wiederholung)
Mord an einem mächtigen Beamten, ein ausgebranntes Auto liefert die erste Spur.
22:00 Uhr, ORF 1, Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann, Late-Night-Show
Gäste sind Martina Gedeck, Volker Schlöndorff und Fiva.
22:00 Uhr, NDR, Tatort „Borowski und das Haus der Geister“ (Kiel), Krimi
Ein Brief seines Patenkinds weckt in Borowski die Erinnerung an das vor vier Jahren verschwundene Frauenopfer Heike Voigt.
22:20 Uhr, ATV, V wie Vendetta (USA 2005), Actionfilm
Ein maskierter Rebell nimmt den Kampf gegen ein totalitäres Regime auf. (bis 00:55)
22:20 Uhr, Tele 5, High Heat, Action-Komödie
Das Ehepaar Ana und Ray eröffnet ein Restaurant, und die Mafia fordert Rays Schulden ein, doch Ana hat Geheimnisse.
22:25 Uhr, Kabel eins, Die purpurnen Flüsse 2 – Die Engel der Apokalypse, Thriller
Aus einem Kruzifix an einer Klosterwand schießt Blut, hinter der Wand wurde ein Mann eingemauert. Niemans und sein früherer Schüler Reda ermitteln parallel in ähnlichen Ritualmorden.
22:30 Uhr, ProSieben, The Power, Reality-Show
Nach Streit kehrt die gute Laune in die Villa zurück, ein großer Gast kündigt sich an. Bei der Challenge „Ruck Gluck Gluck“ spielt Jochen Bendel mit.
22:40 Uhr, ZDFneo, Eine Frage der Ehre, Gerichtsdrama
Zwei US-Marines stehen vor Gericht, weil sie einen Kameraden getötet haben sollen. Der junge Militäranwalt Daniel Kaffee soll sie verteidigen.
23:45 Uhr, ORF 1, Der Professor und der Wolf: Schicksalswahl für Donald Trump, Politikformat
Armin Wolf und Peter Filzmaier ordnen die US-Wahl ein.
23:45 Uhr, WELT, WELT-LIVE: Trumps Schicksalsnacht – Midterms USA, Nachrichten-Sondersendung
Live-Berichterstattung zu den US-Zwischenwahlen bis nach 01:00 Uhr.
Nacht auf Mittwoch, 4.11.
00:00 Uhr, RTL Nitro, Dawn of the Dead, Zombie-Horror
Die Toten steigen aus den Gräbern, Ana Clark schlägt sich mit einer Gruppe Überlebender durch.