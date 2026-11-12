Die besten Tipps für Donnerstag, den 12. November 2026
20:15 Uhr, ARD, Wolfsland: Das Lied der Tochter, Krimiserie
In Görlitz bekommt Butsch Schulz überraschend Besuch von seiner Tochter Emmy. Die junge Kripo-Anwärterin absolviert ein halbes Jahr Praxisstudium in der Inspektion.
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Bruchstelle, Bergdrama-Serie
Bei einem Steinschlag im Dachsteingebirge gerät Marion Mödlhammer in Lebensgefahr. Markus schöpft Verdacht, weil die Baufirma ihres Mannes den Steinschlagschutz installiert hat.
20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands, Spielshow
Neue Folge der 11. Staffel, jetzt geht es in die Finalshows. Griffkraft, Ausdauer und Willensstärke entscheiden am Parcours mit neuen Hindernissen. Läuft bis 23:15 Uhr.
20:15 Uhr, ProSieben, Catch Us. Die Jagd durch Europa, Show
Andrea Kiewel, Chris Tall sowie Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik tauchen in drei europäischen Großstädten unter. Sie müssen fünf Tage lang ungefangen bleiben und dabei Aufgaben erfüllen, die sie aus der Deckung locken. Sechs Hunter-Teams jagen sie; Moderator ist Steven Gätjen. Läuft bis 22:15 Uhr.
20:15 Uhr, SAT.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Daniel Boschmann und Özcan Cosar wieder einzigartige Fragen. Läuft bis 22:20 Uhr.
20:15 Uhr, VOX, Rampage – Big Meets Bigger, Action/Sci-Fi (2018)
Der Primatologe Davis Okoye ist eng mit dem Gorilla George befreundet. Nach einem fehlgeschlagenen Experiment mutiert George zu einer riesigen, wütenden Kreatur, und es gibt noch weitere veränderte Tiere.
20:15 Uhr, RBB, Up in the Air, Tragikomödie (2009)
George Clooney spielt einen Profi, der im Auftrag feiger Chefs Kündigungen überbringt, bis es ihn selbst trifft.
20:15 Uhr, one, Der ganz normale Wahnsinn – Working Mum, Komödie (2011)
Fondsmanagerin Kate Reddy jongliert zwischen Karriere, Ehe und zwei kleinen Kindern und steht permanent unter Strom.
20:15 Uhr, Tele 5, Blue Streak, Actionkomödie
Juwelendieb Miles Logan versteckt einen Diamanten auf einer Baustelle. Jahre später sitzt dort die Polizei von Los Angeles.
20:15 Uhr, arte, Monsieur Mercedes, Doku
Wie ein Unternehmer aus Nizza, Emil Jellinek, die Daimler-Motoren-Gesellschaft auf neue Ideen brachte. Er kaufte 1900 die halbe Jahresproduktion unter der Bedingung, dass ein Wagen nach seinen Vorstellungen gebaut wird.
20:15 Uhr, n-tv, Das Dritte Reich Privat (Folge 1: Der Aufstieg Hitlers), Doku-Serie
Die Reihe geht der Legende nach, Hitler sei ein Mensch ohne Privatleben gewesen. Um 21:05 Uhr folgt Folge 2 („Der Hofstaat“, Berghof und Eva Braun).
20:15 Uhr, RTL2, Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!, Doku-Soap
Das Ferienhaus in der Türkei steht nach starkem Regen unter Wasser. Um 21:17 Uhr zieht Sarah-Jane in die erste eigene Wohnung.
20:15 Uhr, kabel eins, Morlock Motors – Big Deals im Westerwald, Doku-Soap
Michael Manousakis bereitet eine Tour durch die USA vor. Gleichzeitig trifft eine Ladung restaurierter Ford-Mutts aus Polen zur Qualitätsprüfung ein.
20:15 Uhr, ATV, Mein Hof – Irgendwer baut immer Mist!, Reality-Soap
Österreichische Hof-Reality, 65 Minuten. Um 21:20 Uhr folgt die Doku „Mein Gemeindebau – Österreich“.
20:15 Uhr, PULS 4, UEFA Nations League: Italien – Frankreich, Fußball
PULS 4 zeigt das Topspiel ab 20:15 Uhr. In Deutschland läuft die Partie dagegen nur bei DAZN, nicht im Free-TV. Der Anstoß ist um 20:45 Uhr.
21:00 Uhr, 3sat, Klimakrise – Unser neues Normal?, Doku
Alena Buyx fragt, welche Anpassungen an Hitze und Dürre wirklich wirken, etwa Schwammstädte oder trockenheitsresistente Pflanzen.
21:00 Uhr, BR, Bayerischer Kabarettpreis 2026, Preisverleihung
Geehrt werden Michael Mittermeier, Rebecca Pap, Tina Teubner und Aurel Mertz. Ferdinand Hofer moderiert, zu Gast sind u. a. Michael Bully Herbig und Michael Altinger.
21:35 Uhr, one, Vibes – Find Your Fire, Reality (neu)
Neun Frauen leben zwölf Tage in einer Villa auf Rhodos. Alle wollen etwas in ihrem Leben verändern.
22:15 Uhr, Tele 5, The Marine 2, Actionfilm
Joe Linwood und seine Frau geraten im Urlaub in Thailand in einen Terrorüberfall auf ein Luxusresort.
22:25 Uhr, VOX, Harry Potter und der Feuerkelch, Fantasyfilm (2005)
Die Quidditch-Weltmeisterschaft wird von Voldemorts Anhängern gestört. Dann beginnt das gefährliche Trimagische Turnier.