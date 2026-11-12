Die besten Tipps für Donnerstag, den 12. November 2026

20:15 Uhr, ARD, Wolfsland: Das Lied der Tochter, Krimiserie

In Görlitz bekommt Butsch Schulz überraschend Besuch von seiner Tochter Emmy. Die junge Kripo-Anwärterin absolviert ein halbes Jahr Praxisstudium in der Inspektion.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Bruchstelle, Bergdrama-Serie

Bei einem Steinschlag im Dachsteingebirge gerät Marion Mödlhammer in Lebensgefahr. Markus schöpft Verdacht, weil die Baufirma ihres Mannes den Steinschlagschutz installiert hat.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands, Spielshow

Neue Folge der 11. Staffel, jetzt geht es in die Finalshows. Griffkraft, Ausdauer und Willensstärke entscheiden am Parcours mit neuen Hindernissen. Läuft bis 23:15 Uhr.

20:15 Uhr, ProSieben, Catch Us. Die Jagd durch Europa, Show

Andrea Kiewel, Chris Tall sowie Jenke von Wilmsdorff und sein Sohn Jánik tauchen in drei europäischen Großstädten unter. Sie müssen fünf Tage lang ungefangen bleiben und dabei Aufgaben erfüllen, die sie aus der Deckung locken. Sechs Hunter-Teams jagen sie; Moderator ist Steven Gätjen. Läuft bis 22:15 Uhr.

20:15 Uhr, SAT.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Daniel Boschmann und Özcan Cosar wieder einzigartige Fragen. Läuft bis 22:20 Uhr.