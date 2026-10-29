Die besten-Tipps für Donnerstag, den 29. Oktober 2026
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter (Staffelstart), Abenteuerserie
Beim Austausch einer Relaisbox finden die Bergretter eine Tonaufzeichnung mit den letzten Worten des verunglückten Bergsteigers Anton Höller. Seine Familie hofft auf Antworten zu seinem Tod. In Österreich begann die Staffel schon am Mittwoch in ORF 2.
20:15 Uhr, ARD, Mörder unter uns – Der Usedom-Krimi, Krimireihe
Neuer Fall der Krimireihe von der Ostseeinsel. Der nächste „Usedom-Krimi“ folgt am 5. November.
20:15 Uhr, RTL, Bully – Leider Live! Garantiert ohne Programm, Comedyshow
Michael Bully Herbig steht ohne Skript und ohne Ablauf allein in der Münchner Olympiahalle. Um 22:10 Uhr folgt die Kurz-Doku „Die letzten Stunden vor der Show“.
20:15 Uhr, ProSieben, Jenke. Experiment: Gute Laune, Doku-Reihe
Jenke von Wilmsdorff testet verschiedene Mittel, mit denen man dem Dauerstress entkommen und das Lachen wiederfinden kann.
20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow
Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Miriam und Felix Neureuther Quizfragen.
20:15 Uhr, VOX, Ready Player One, Science-Fiction-Action
Im Jahr 2045 flüchten die Menschen in die virtuelle Welt „OASIS“. Nach dem Tod ihres Erfinders beginnt die Jagd nach seinem Vermächtnis.
20:15 Uhr, Puls 4, Mission: Impossible – Rogue Nation, Actionfilm
Ethan Hunt jagt das Syndikat, ein Netzwerk abtrünniger Agenten.
20:15 Uhr, Super RTL, Interview mit einem Vampir, Horrorfilm
Der Vampir Louis erzählt einem Journalisten seine Lebensgeschichte, beginnend mit seiner Verwandlung durch Lestat im Jahr 1791.
20:15 Uhr, Disney Channel, Pirates of the Caribbean: Salazars Rache, Abenteuerfilm
Geisterpiraten unter Captain Salazar verlassen das Teufelsdreieck und wollen sich an allen lebenden Piraten rächen. Captain Jack Sparrow stolpert mitten hinein.
20:15 Uhr, Tele 5, Chaos, Thriller
In Seattle wird der suspendierte Detective Quentin Conners bei einem Bankraub mit Geiselnahme zurück in den Einsatz beordert.
20:15 Uhr, RBB, Hitchcock, Filmdrama
Anthony Hopkins spielt Alfred Hitchcock, der nach „Der unsichtbare Dritte“ gegen alle Widerstände „Psycho“ drehen will.
20:15 Uhr, one, Portugal, mon amour, Komödie
Die Portugiesin Maria arbeitet als Concierge in einem herrschaftlichen Haus im 16. Arrondissement in Paris.
20:15 Uhr, ORF 1, True Stories: Die Giftmischerin – Schöne Frauen morden nicht?, Dokumentation
Martha Marek wirkt elegant und harmlos, ist aber eine kaltblütige Serienmörderin. Sie tötet mit Thallium und wird 1938 in Wien hingerichtet.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Rosenheim-Cops – Die letzte Schlagzeile, Krimiserie
Das Ermittlerteam sucht im Chiemgau nach einem Täter. Marie Hofer soll nebenbei einen mysteriösen Liebesbrief beurteilen.
20:15 Uhr, ZDFinfo, Tschernobyl – Die Katastrophe, Doku-Drama
Der Sowjetführer Gorbatschow erhält eine geheime Mitteilung über die Explosion im Atomkraftwerk, Moskau schweigt jedoch zunächst.
21:05 Uhr, ORF 2, Schauplatz Gericht: Fehlurteil?, Reportage
Peter Resetarits geht drei Fällen nach, in denen er Zweifel an der Verurteilung der „Richtigen“ hat. Es geht auch um den spurlos verschwundenen Tibor Foco.
21:09 Uhr, ORF 1, True Stories: Der Atom-Schwindler, Dokumentation
Der Österreicher Ronald Richter verspricht dem argentinischen Präsidenten Perón 1951 die Beherrschung der Atomenergie. Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie er den Präsidenten täuschen konnte.
21:40 Uhr, one, Tully – Dieses verdammte Mutterglück, Tragikomödie
Marlo ist nach der Geburt ihres dritten Kindes am Ende ihrer Kräfte. Auf Rat ihres Mannes engagiert sie trotz Skepsis eine Nachtnanny.
22:15 Uhr, RTL2, Der Promihof (Staffelstart), Reality
Die ersten sieben „Village People“ ziehen auf den Promihof und treffen auf Komfort, aber eine karge Grundversorgung. Folge 2 läuft um 23:25 Uhr.
22:25 Uhr, Tele 5, Blitz – Cop-Killer vs. Killer-Cop, Thriller
London wird von einer Serie von Polizistenmorden erschüttert. Eine Sonderkommission jagt den Täter, auch eine Kollegin gerät ins Visier.
22:30 Uhr, ORF 2, Menschen & Mächte: Hermann Gmeiner und die SOS-Kinderdorf-Idee, Dokumentation
Die Doku beleuchtet den Gründer der SOS-Kinderdörfer und Missbrauchsvorwürfe gegen ihn.
22:35 Uhr, Super RTL, Die Hexen von Eastwick, Gruselkomödie
Drei Frauen beschwören aus Spaß den mysteriösen Daryl Van Horne herbei, der sich als Teufel entpuppt.
23:00 Uhr, VOX, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Fantasyabenteuer
Hauself Dobby warnt Harry vor der Rückkehr nach Hogwarts, doch dort geschehen unheimliche Dinge.