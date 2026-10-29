Die besten-Tipps für Donnerstag, den 29. Oktober 2026

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter (Staffelstart), Abenteuerserie

Beim Austausch einer Relaisbox finden die Bergretter eine Tonaufzeichnung mit den letzten Worten des verunglückten Bergsteigers Anton Höller. Seine Familie hofft auf Antworten zu seinem Tod. In Österreich begann die Staffel schon am Mittwoch in ORF 2.

20:15 Uhr, ARD, Mörder unter uns – Der Usedom-Krimi, Krimireihe

Neuer Fall der Krimireihe von der Ostseeinsel. Der nächste „Usedom-Krimi“ folgt am 5. November.

20:15 Uhr, RTL, Bully – Leider Live! Garantiert ohne Programm, Comedyshow

Michael Bully Herbig steht ohne Skript und ohne Ablauf allein in der Münchner Olympiahalle. Um 22:10 Uhr folgt die Kurz-Doku „Die letzten Stunden vor der Show“.

20:15 Uhr, ProSieben, Jenke. Experiment: Gute Laune, Doku-Reihe

Jenke von Wilmsdorff testet verschiedene Mittel, mit denen man dem Dauerstress entkommen und das Lachen wiederfinden kann.

20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow

Jörg Pilawa stellt 100 Kandidat:innen im Publikum sowie Miriam und Felix Neureuther Quizfragen.

20:15 Uhr, VOX, Ready Player One, Science-Fiction-Action

Im Jahr 2045 flüchten die Menschen in die virtuelle Welt „OASIS“. Nach dem Tod ihres Erfinders beginnt die Jagd nach seinem Vermächtnis.