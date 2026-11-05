Die besten-Tipps für Donnerstag, den 5. November 2026

20:15 Uhr, ORF 2, Die Rosenheim-Cops: Der Makler vom See, Krimiserie

Die Kommissare befragen eine Frau, die vom Mordopfer Geld erhalten hat.

20:15 Uhr, Das Erste, Wunschkind – Der Usedom-Krimi, Krimi

Karin hilft einem Familienhilfeverein und lernt eine Mutter kennen, die das Sorgerecht für ihre Tochter zurückwill. Kurz darauf stirbt der Pflegevater, und Karin gerät in ein verworrenes Beziehungsgeflecht.

20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Fehltritt, Dramaserie

Bei einer Geburtstagsklettertour stürzt Svea nach einem Streit mit ihrer Mutter ab und hängt bewusstlos im Seil. Markus und sein Team retten sie, doch die Konflikte gehen weiter.

20:15 Uhr, RTL, UEFA Europa League: Bayer Leverkusen – Olympique Marseille, Fußball live

Europapokalabend für die Werkself, die gegen die Gäste aus Frankreich ein Zeichen setzen will. Die Übertragung läuft bis ca. 23:15 Uhr.

20:15 Uhr, VOX, Dracula Untold, Fantasydrama

Der transsilvanische Fürst Vlad will verhindern, dass die Osmanen Jungen als Soldaten verschleppen. Dafür schließt er einen Pakt mit ungewöhnlich hohem Preis.