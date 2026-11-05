Die besten-Tipps für Donnerstag, den 5. November 2026
20:15 Uhr, ORF 2, Die Rosenheim-Cops: Der Makler vom See, Krimiserie
Die Kommissare befragen eine Frau, die vom Mordopfer Geld erhalten hat.
20:15 Uhr, Das Erste, Wunschkind – Der Usedom-Krimi, Krimi
Karin hilft einem Familienhilfeverein und lernt eine Mutter kennen, die das Sorgerecht für ihre Tochter zurückwill. Kurz darauf stirbt der Pflegevater, und Karin gerät in ein verworrenes Beziehungsgeflecht.
20:15 Uhr, ZDF, Die Bergretter: Fehltritt, Dramaserie
Bei einer Geburtstagsklettertour stürzt Svea nach einem Streit mit ihrer Mutter ab und hängt bewusstlos im Seil. Markus und sein Team retten sie, doch die Konflikte gehen weiter.
20:15 Uhr, RTL, UEFA Europa League: Bayer Leverkusen – Olympique Marseille, Fußball live
Europapokalabend für die Werkself, die gegen die Gäste aus Frankreich ein Zeichen setzen will. Die Übertragung läuft bis ca. 23:15 Uhr.
20:15 Uhr, VOX, Dracula Untold, Fantasydrama
Der transsilvanische Fürst Vlad will verhindern, dass die Osmanen Jungen als Soldaten verschleppen. Dafür schließt er einen Pakt mit ungewöhnlich hohem Preis.
20:15 Uhr, one, Before Midnight, Drama
Neun Jahre nach Paris sind Jesse und Celine ein Paar. Am letzten Urlaubsabend in Griechenland müssen sie sich der Frage stellen, ob sie zusammenbleiben.
20:15 Uhr, Sat.1, Das 1% Quiz – Wie clever ist Deutschland?, Quizshow
Jörg Pilawa lässt 100 Studiokandidaten antworten und sucht die Frage, die nur etwa ein Prozent der Deutschen lösen kann. Es winken bis zu 100.000 Euro.
20:15 Uhr, RBB, Hör auf zu lügen, Drama
Ein Schriftsteller kehrt nach 35 Jahren in sein Heimatdorf zurück und trifft den Sohn seiner Jugendliebe. Eine französische Romanverfilmung, die an „Call Me By Your Name“ erinnert.
20:15 Uhr, Puls 4, Elysium, Sci-Fi-Action
Im Jahr 2154 leben die Reichen auf einer Raumstation, die Übrigen auf der kaputten Erde. Max (Matt Damon) will nach Elysium, um dort Heilung zu finden.
20:15 Uhr, arte, Unser Körper – Unsere Zellen (Teil 1, Teil 2 um 21:05), Doku
Ausgehend von der Geschichte der Henrietta Lacks fragt die Doku, was im Inneren unserer Zellen geschieht und wie Gesundheit und Krankheit entstehen.
20:15 Uhr, Tele 5, Air America, Actionkomödie
Zwei Piloten fliegen im Vietnamkrieg für „Air America“, offiziell Fracht, inoffiziell Heroin für ihren Vorgesetzten.
20:15 Uhr, Phoenix, Letzte Ausfahrt Midterms, Doku
Die US-Zwischenwahlen entscheiden über den Kongress und die Frage, ob demokratische Regeln akzeptiert werden.
21:40 Uhr, ZDFneo, heute-show, Satire
Oliver Welke nimmt Trumps USA vor den Midterms, die Europa-Politik der AfD und die Energiestrategie der Wirtschaftsministerin aufs Korn.
21:55 Uhr, one, Shoplifters – Familienbande, Drama
Eine Tokioter Patchwork-Familie hält sich mit Kleindiebstählen über Wasser und nimmt ein vernachlässigtes Mädchen auf.
22:00 Uhr, VOX, Harry Potter und der Gefangene von Askaban, Fantasy
Harry kehrt nach Hogwarts zurück, getrübt von der Nachricht, dass ein gefährlicher Verbrecher entflohen ist.
22:15 Uhr, RTL2, Der Promihof (Folge 3, um 23:20 Folge 4), Reality
Die Neuzugänge entscheiden, ob sie ein Safety-Ticket kaufen oder den Jackpot wachsen lassen.
22:25 Uhr, Puls 4, Iron Man, Actionfilm
Der Milliardär Tony Stark baut sich einen Hightech-Anzug und wird zum Superhelden.