Die besten-Tipps für Freitag, den 30. Oktober 2026

20:15 Uhr, ARD, Amore mio – Niemand ist wie Du, Liebesfilm

In einer Sommernacht auf Sizilien verliebt sich Edda in den Musiker Matteo. Doch ihre Zweifel und ihr Leben in Deutschland drängen sich dazwischen.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: „Süßes oder Saures“, Krimiserie

Bei einer Halloween-Tour findet Emmi Heffler in einem geschmückten Haus eine als Puppe aufgehängte Leiche. Die Ermittler erkennen einen geplanten Mord.

20:15 Uhr, ORF 2, Der Alte: „Der schönste Tag“, Krimiserie

Auf einer Hochzeitsfeier wird der Bräutigam erstochen aufgefunden. Kommissar Bergmann entdeckt beim Auswerten der Hochzeitsfotos etwas Brisantes.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany, Show (bis 23:15)

Folge 5 der 11. Staffel mit neuen Hindernissen und einem neuen Moderationstrio (Jan Köppen, Wolff Fuss, Anna Fleischhauer).

20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow (bis 23:05)

Die Battles: Talente treten im Gesangsduell gegen ihre Coaches an. Gast-Coach Giovanni Zarrella wählt das „Battle of the Night“.

20:15 Uhr, ProSieben, Ice Road: Vengeance, Action-Thriller

Trucker Mike McCann (Liam Neeson) will in Nepal die Asche seines Bruders verstreuen. Dann entführen Söldner einen Mitreisenden.