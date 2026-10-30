Die besten-Tipps für Freitag, den 30. Oktober 2026
20:15 Uhr, ARD, Amore mio – Niemand ist wie Du, Liebesfilm
In einer Sommernacht auf Sizilien verliebt sich Edda in den Musiker Matteo. Doch ihre Zweifel und ihr Leben in Deutschland drängen sich dazwischen.
20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree: „Süßes oder Saures“, Krimiserie
Bei einer Halloween-Tour findet Emmi Heffler in einem geschmückten Haus eine als Puppe aufgehängte Leiche. Die Ermittler erkennen einen geplanten Mord.
20:15 Uhr, ORF 2, Der Alte: „Der schönste Tag“, Krimiserie
Auf einer Hochzeitsfeier wird der Bräutigam erstochen aufgefunden. Kommissar Bergmann entdeckt beim Auswerten der Hochzeitsfotos etwas Brisantes.
20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany, Show (bis 23:15)
Folge 5 der 11. Staffel mit neuen Hindernissen und einem neuen Moderationstrio (Jan Köppen, Wolff Fuss, Anna Fleischhauer).
20:15 Uhr, Sat.1, The Voice of Germany, Castingshow (bis 23:05)
Die Battles: Talente treten im Gesangsduell gegen ihre Coaches an. Gast-Coach Giovanni Zarrella wählt das „Battle of the Night“.
20:15 Uhr, ProSieben, Ice Road: Vengeance, Action-Thriller
Trucker Mike McCann (Liam Neeson) will in Nepal die Asche seines Bruders verstreuen. Dann entführen Söldner einen Mitreisenden.
20:15 Uhr, arte, The Rocky Horror Picture Show, Musical-Kultfilm
Ein frisch verlobtes Paar verirrt sich in ein Schloss voller skurriler Gestalten. Die Unwetternacht wird zum Horrortrip mit Gesang und Tanz.
20:15 Uhr, 3sat, Zwingli – Der Reformator, Historienfilm
Huldrych Zwingli wird 1519 Leutpriester am Zürcher Grossmünster. Seine Predigten legen die Grundlagen der Reformation.
20:15 Uhr, SUPER RTL, Dark Shadows, Fantasy-Gruselkomödie
Der Vampir Barnabas Collins erwacht nach Jahrhunderten in einer veränderten Welt. Sein Familienfluch ist nicht vorbei.
20:15 Uhr, ATV, Forsthaus Rampensau, Show (bis 21:55)
Neun Promi-Paare bringen auf einer Kärntner Alm ein Forsthaus ins Wanken, der Streit zwischen Ebru und Elsa schwelt weiter.
20:15 Uhr, ServusTV, Heimatleuchten: „Im Vorarlberger Oberland“, Doku
Drei Generationen von Frauen führen im Großen Walsertal eine Alphütte.
20:15 Uhr, ProSieben MAXX, Rocky 5, Sportdrama
Der pleitegegangene Rocky Balboa trainiert den jungen Tommy.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Der WiXXer, Krimikomödie
In London geht ein Serienmörder um, die Detectives Even Longer und Very Long ermitteln.
20:45 Uhr, ORF 1, Gernot Kulis – Best of! 20 Jahre Ö3 Callboy, Comedy
Die besten Anrufe, Insider-Storys, Pannen und Unveröffentlichtes aus 20 Jahren Ö3-Callboy.
21:15 Uhr, ZDF, SOKO Leipzig: „Ganz und für immer“, Krimiserie
Ein Steinwurf durchs Fenster bedroht Oberstaatsanwalt Binz und seine Familie. Der Verdacht fällt auf einen jungen Mann, mit dem er eine Affäre hatte.
21:50 Uhr, arte, Die „Rocky Horror Show“: Eine wilde Geschichte, Doku
Wie aus einer kleinen Londoner Theaterproduktion ein weltweites Phänomen wurde.
22:00 Uhr, RTL Nitro, SchleFaZ: „Geisterjäger John Sinclair – Die Dämonenhochzeit“, Trash-Film
Staffelstart der Trash-Reihe: Ein Dämon will mit Voodoo-Kräften eine tote Fürstin zur Braut machen.
22:05 Uhr, Tele 5, X, Horror
Eine Filmcrew dreht 1979 auf einer einsamen Farm in Texas. Der Dreh kippt in blutigen Horror.
22:05 Uhr, Disney Channel, Pirates of the Caribbean: Salazars Rache, Abenteuerfilm
Geisterpiraten unter Captain Salazar sinnen auf Rache an Jack Sparrow.
22:15 Uhr, VOX, Ready Player One, Sci-Fi
2045 flüchten die Menschen in die virtuelle Welt „OASIS“. Nach dem Tod des Erfinders beginnt eine Schatzsuche um sein Erbe.
22:15 Uhr, 3sat, Luther, Historiendrama
Martin Luther bringt mit seinen Thesen die Kirche in Aufruhr und wird als Ketzer geächtet.
22:15 Uhr, ServusTV, Die Gruaberin: Monika Gruber & Thomas Anders, Talk
Gespräch mit dem Modern-Talking-Star über Karrieremomente, Finanzen und seine Ehe.
22:20 Uhr, ProSieben MAXX, Rocky Balboa, Sportdrama
Der Boxer kehrt noch einmal in den Ring zurück.
22:30 Uhr, ProSieben, Boneyard, Thriller
Mel Gibson und 50 Cent jagen einen Serienkiller, nachdem in der Wüste die Skelette von elf Frauen und einem Kind gefunden wurden.
22:35 Uhr, ORF 2, Der Untergang der Habsburger: Die Schlacht bei Königgrätz, Geschichtsdoku
1866 verlieren die Habsburger gegen Preußen, der Beginn ihres Niedergangs.
22:50 Uhr, BR, The Gift – Die dunkle Gabe, Mystery-Thriller
Cate Blanchett als Witwe, die in die Zukunft blicken kann. Als ein Mädchen verschwindet, bitten die Behörden sie um Hilfe.
23:05 Uhr, arte, Dark Water – Besuch aus dem Jenseits, Horror
Eine alleinerziehende Mutter zieht in ein heruntergekommenes Haus bei Tokio. Ein Wasserfleck an der Decke wird zum Albtraum.
23:20 Uhr, ORF 2, Babylon Berlin (Staffel 3), Krimiserie
Gereon und Charlotte ermitteln im Mordfall Betty Winter, während Nyssen auf den Börsencrash wettet. Um 00:00 Uhr folgt die nächste Folge.
23:55 Uhr, ARD, Blood Cruise – Vampire an Bord, Horrorserie
Ein blinder Passagier löst auf einer Nachtfähre nach Helsinki einen Blutrausch aus. Es laufen mehrere Folgen am Stück.