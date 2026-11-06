Die besten-Tipps für Freitag, den 6. November 2026

20:15 Uhr, ORF 1, Männerabend, Comedyshow

Kabarettist und Mediziner Omar Sarsam eröffnet für einen Abend die lustigste Ordination Österreichs und holt Kollegen wie Andreas Vitásek, Christoph Fritz, Gernot Kulis, Blonder Engel und Gerald Fleischhacker dazu.

20:15 Uhr, ORF 2, Der Alte – Das gute Leben, Krimiserie

Neue Folge der 52. Staffel der Krimireihe (D 2024).

20:15 Uhr, Das Erste, Novemberliebe – Eine St. Martins Geschichte, Fernsehfilm

Feelgood-Film (Erstausstrahlung), der Lust auf Lichterfeste und Laternenumzüge macht.

20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree – „Der Pakt“, Krimiserie

Auf einem Waldweg wird die Leiche des SEK-Beamten Jens Kramer gefunden. Der Dealer Malte Deluca hatte ihm gedroht, die Ermittler tauchen in die geschlossene Welt des SEK-Teams ein.

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands, Show

Folge 6 der 11. Staffel: Deutschlands härtester TV-Parcours ist zurück. Läuft bis ca. 23:15 Uhr.