Die besten-Tipps für Freitag, den 6. November 2026
20:15 Uhr, ORF 1, Männerabend, Comedyshow
Kabarettist und Mediziner Omar Sarsam eröffnet für einen Abend die lustigste Ordination Österreichs und holt Kollegen wie Andreas Vitásek, Christoph Fritz, Gernot Kulis, Blonder Engel und Gerald Fleischhacker dazu.
20:15 Uhr, ORF 2, Der Alte – Das gute Leben, Krimiserie
Neue Folge der 52. Staffel der Krimireihe (D 2024).
20:15 Uhr, Das Erste, Novemberliebe – Eine St. Martins Geschichte, Fernsehfilm
Feelgood-Film (Erstausstrahlung), der Lust auf Lichterfeste und Laternenumzüge macht.
20:15 Uhr, ZDF, Jenseits der Spree – „Der Pakt“, Krimiserie
Auf einem Waldweg wird die Leiche des SEK-Beamten Jens Kramer gefunden. Der Dealer Malte Deluca hatte ihm gedroht, die Ermittler tauchen in die geschlossene Welt des SEK-Teams ein.
20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands, Show
Folge 6 der 11. Staffel: Deutschlands härtester TV-Parcours ist zurück. Läuft bis ca. 23:15 Uhr.
20:15 Uhr, SAT.1, The Voice of Germany, Castingshow
Volle Stimmpower im Ring. Die Sendung dauert rund drei Stunden.
20:15 Uhr, ProSieben, Meg, Sci-Fi-Action
Jason Statham jagt als Taucher Jonas Taylor ein urzeitliches Tiefseemonster, nachdem ein riesiges Seeungeheuer angegriffen hat.
20:15 Uhr, VOX, Daniela Katzenberger, Doku-Soap
Neue Folge (Staffel 4, Folge 5): schlagfertig wie eh und je, aber auch nahbar und emotional.
20:15 Uhr, RTLZWEI, Glass, Mystery-Thriller
David Dunn verfolgt das „Biest“, das erneut zugeschlagen hat. Er stellt Kevin Wendell Crumb, wird aber verhaftet und in eine Anstalt gebracht. Läuft bis ca. 22:50 Uhr.
20:15 Uhr, 3sat, Die weiße Rose, Drama
Im Zweiten Weltkrieg beginnt eine kleine Gruppe Münchner Studenten, die Entscheidungen der Naziregierung zu hinterfragen.
20:15 Uhr, arte, Zwei zu Eins, Tragikomödie
Halberstadt im Sommer 1990: Robert, Volker und Maren kennen und lieben sich seit ihrer Kindheit.
20:15 Uhr, ZDFneo, Death in Paradise – „Gegen die Uhr“, Krimiserie
Der Profisportler Xavier Prince wird während eines Radrennens tot an einem Abhang gefunden. DI Jack Mooney geht zunächst von einem Unfall aus.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Neues vom WiXXer, Krimikomödie
Drei Jahre nach der Festnahme des Wixxers taucht in London plötzlich ein neuer Wixxer auf.
20:15 Uhr, Phoenix, Wilde Zeiten – Das letzte Jahr der DDR, Dokumentation
1989 fällt die Mauer, danach ist nichts mehr, wie es war.
22:35 Uhr, ORF 2, Universum History: Hitlers willige Helfer – Österreicher im Nationalsozialismus, Dokumentation
Beitrag über Österreicher im Nationalsozialismus, mit Bildern wie Propagandaplakaten nach dem „Anschluss“.
23:20 Uhr, ORF 2, Schachnovelle, Drama
Verfilmung der Novelle von Stefan Zweig: Auf einem Schiff von Europa nach Amerika erreicht der Anwalt Bartok gegen den Schachweltmeister Czentovic ein Remis. Oliver Masucci spielt Bartok.