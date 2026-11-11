Das sind für Mittwoch, den 11. November 2026, die-Highlights im Fernsehprogramm.

Die besten-Tipps für Mittwoch, den 11. November 2026

20:15 Uhr, ORF 1, Dok 1 – Kranke Politiker, Doku

Die Doku fragt, wann die Krankheit eines Politikers zur Staatsangelegenheit wird. 20:15 Uhr, ORF 2, Die Bergretter – Bruchstelle, Dramaserie

Neue Folge der 18. Staffel (Folge 3, rund 88 Minuten) um die Bergrettung. 20:15 Uhr, Das Erste, Wäldern – Der lebende Tote, Mystery-Film (TV-Premiere)

Die Musiklehrerin Lara (Rosalie Thomass) sucht weiter nach ihrer spurlos verschwundenen Nichte. In dem Ort im Bergischen Land verschwinden immer wieder junge Menschen unter rätselhaften Umständen. 20:15 Uhr, ZDF, Bares für Rares XXL – Von Meisterhand geschaffen, Trödelshow

Horst Lichter widmet sich handwerklich besonders gelungenen Stücken. TV-Köchin Sarah Wiener bringt einen asiatischen Gebetsschrein mit. 20:15 Uhr, Sat.1, The Taste (Staffel 15, Folge 4), Kochshow

Kandidat Egor Hopp kocht mit kleiner Produktauswahl, und dazu steht Solokochen an. Für die verbliebenen Teilnehmer geht es um den Verbleib in der Show.

20:15 Uhr, ProSieben, Catch Us. Die Jagd durch Europa (zweiter von drei Abenden), Reality-Event

Andrea Kiewel, Chris Tall sowie Jenke von Wilmsdorff mit Sohn Jánik tauchen in drei europäischen Großstädten unter. Sie tragen rot-weiße Ringelshirts, und sechs Hunter-Teams jagen sie mit Hilfe ihrer Social-Media-Communitys. 20:15 Uhr, kabel eins, Inside Man, Thriller

Ein perfekt geplanter Bankraub in New York, bei dem ein genialer Detektiv (Denzel Washington) die entscheidende Rolle spielt. 20:15 Uhr, arte, Alle Mörder sind schon da, Krimikomödie (USA 1985)

Sechs Personen werden von einem Unbekannten erpresst und müssen unverhofft einen Mord aufklären. 20:15 Uhr, ATV, Bauer sucht Frau, Dating-Doku (ca. 130 Min.)

Die aktuelle österreichische Staffel begleitet Landwirte und Landwirtinnen bei der Partnersuche. 20:15 Uhr, Puls 4, Operation Walküre – Das Stauffenberg-Attentat, Kriegsdrama (USA/D 2008)

Der Film erzählt vom Widerstand um Claus von Stauffenberg und dem Attentatsplan auf Hitler im Jahr 1944.

20:15 Uhr, ORF III, Heimat Österreich – Vom Toten Gebirge zu den Haller Mauern, Naturdoku

Die Doku führt durch zwei Gebirgslandschaften der Alpen. 21:05 Uhr, ORF III, Landleben – St. Wolfgang: Rund um das Zwölferhorn, Doku

Porträt der Region um das Zwölferhorn am Wolfgangsee. 21:45 Uhr, Eins Festival, Der Verdacht des Mr. Whicher – Mein Fleisch und Blut, Krimi

Es geht um Fragen zur Vergangenheit eines britischen Kapitäns, die bis nach Indien zurückreichen. 21:50 Uhr, arte, Hafen im Nebel, Filmklassiker (Frankreich 1938)

Der Deserteur Jean und die junge Nelly verlieben sich. Er wird von der Armee gejagt, und sie steht unter Mordverdacht. 21:55 Uhr, Tele 5, Asteroid – Zerstörung aus dem All, Sci-Fi-Katastrophenfilm

Meteoriten bedrohen die Erde, während ein riesiger Asteroid Kurs auf den Planeten nimmt. 22:15 Uhr, WDR, Karneval Classics – Das Beste von Bernd Stelter, Comedy/Karneval

Die besten Momente des Comedians und Musikers auf der Bühne des Kölner Karnevals. 22:30 Uhr, Puls 4, Niemandsland – The Aftermath, Drama (GB/USA/D 2019)

Das Drama spielt im zerstörten Hamburg von 1946, wo ein britischer Offizier und seine Frau im Haus eines deutschen Architekten einquartiert werden.