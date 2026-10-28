Die besten-Tipps für Mittwoch, den 28. Oktober 2026

20:15 Uhr, ARD, Sportschau: DFB-Pokal, FC Bayern München – 1. FC Magdeburg, Live-Fußball

Zweite Hauptrunde live aus München mit Alex Schlüter und Experte Bastian Schweinsteiger. Ab ca. 22:50 Uhr folgen die weiteren Partien, u. a. Freiburg – Wolfsburg, Dresden – Schalke und Paderborn – Stuttgart.

20:15 Uhr, ZDF, Wendland – Stiller und das große Schweigen, TV-Kriminalfilm

Kommissar Stiller findet in seinem Garten einen verletzten Unbekannten, der nur seinen Namen preisgibt. Die Spur führt tief in die Vergangenheit.

20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Comedyshow

Best-of zum Thema Mobilität: Flughäfen, Bahn und Stau, mit Barths Blick auf Deutschland, das scheinbar stillsteht.

20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben – Best Of, Show

Die Highlights aus sechs Jahren des Duells. Läuft bis 23:20 Uhr.

20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Castingshow

Das Casting der Jubiläumsstaffel geht weiter: Die Coaches Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann und Tim Raue vergeben per Blindverkostung die letzten Plätze. Danach folgt das erste Teamkochen.

20:15 Uhr, kabel eins, Hellboy 2: Die goldene Armee, Actionfilm

Hellboy muss verhindern, dass ein Elfenprinz die Waffenruhe bricht und eine unbesiegbare Armee erweckt.