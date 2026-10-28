Die besten-Tipps für Mittwoch, den 28. Oktober 2026
20:15 Uhr, ARD, Sportschau: DFB-Pokal, FC Bayern München – 1. FC Magdeburg, Live-Fußball
Zweite Hauptrunde live aus München mit Alex Schlüter und Experte Bastian Schweinsteiger. Ab ca. 22:50 Uhr folgen die weiteren Partien, u. a. Freiburg – Wolfsburg, Dresden – Schalke und Paderborn – Stuttgart.
20:15 Uhr, ZDF, Wendland – Stiller und das große Schweigen, TV-Kriminalfilm
Kommissar Stiller findet in seinem Garten einen verletzten Unbekannten, der nur seinen Namen preisgibt. Die Spur führt tief in die Vergangenheit.
20:15 Uhr, RTL, Mario Barth deckt auf!, Comedyshow
Best-of zum Thema Mobilität: Flughäfen, Bahn und Stau, mit Barths Blick auf Deutschland, das scheinbar stillsteht.
20:15 Uhr, ProSieben, Joko & Klaas gegen ProSieben – Best Of, Show
Die Highlights aus sechs Jahren des Duells. Läuft bis 23:20 Uhr.
20:15 Uhr, Sat.1, The Taste, Castingshow
Das Casting der Jubiläumsstaffel geht weiter: Die Coaches Elif Oskan, Steffen Henssler, Alexander Herrmann und Tim Raue vergeben per Blindverkostung die letzten Plätze. Danach folgt das erste Teamkochen.
20:15 Uhr, kabel eins, Hellboy 2: Die goldene Armee, Actionfilm
Hellboy muss verhindern, dass ein Elfenprinz die Waffenruhe bricht und eine unbesiegbare Armee erweckt.
20:15 Uhr, arte, The Game – Das Geschenk seines Lebens, Psychothriller
Der einsame Investmentbanker Nicholas bekommt ein mysteriöses „Spiel“ geschenkt, das sein Leben bald aus den Fugen hebt.
20:15 Uhr, 3sat, Midterms – Wie Trump seine Macht sichern will, Dokumentation
Die SRF-Journalistin Barbara Lüthi reist durch die USA und fragt, wie viel Macht der Präsident nach den Zwischenwahlen behält.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs, Fantasyfilm
Die letzte große Schlacht um Minas Tirith, während Frodo und Sam dem Schicksalsberg näher kommen. Läuft bis 00:15 Uhr.
20:15 Uhr, Tele 5, Blitzschlag – Gefangen im Gewittersturm, Katastrophenfilm
Eine gigantische Gewitterfront legt den Nordosten der USA lahm, ein Klimaforscher kämpft ums Überleben.
20:15 Uhr, ZDFneo, Wilsberg – Mörderische Rendite, Krimireihe
Wilsbergs Freund hat durch einen windigen „Vermögensberater“ seine Altersvorsorge verloren.
20:15 Uhr, one, Death Valley, Krimiserie (Staffelauftakt)
Ein exzentrischer Ex-Fernsehstar im Ruhestand mischt sich in die Ermittlungen zum Mord an seinem Nachbarn ein.
20:15 Uhr, ORF 1, Dok 1: Schwieriges Nebeneinander – Islam in Österreich, Dokumentation
Hanno Settele geht der Frage nach, wie es um die Integration junger Musliminnen und Muslime steht, vor dem Hintergrund einer aktuellen Studie.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Bergretter – Stimmen der Vergangenheit, Dramaserie
Die Staffel startet bei ORF 2 am Mittwoch um 20:15 Uhr, im ZDF folgt sie erst am Donnerstag. In der ersten Folge hängt ein Rettungseinsatz mit einem alten Bergunglück zusammen, dem Tod des Bergsteigers Anton Höller.
20:15 Uhr, ATV, Bauer sucht Frau, Kuppelshow
Arabella Kiesbauer begleitet Österreichs Singlebauern in der Hofwochen-Phase der aktuellen Staffel.
20:15 Uhr, Puls 4, UNIQA ÖFB Cup: LASK – SV Oberbank Ried, Fußball
Oberösterreich-Derby im Cup-Achtelfinale. Die Zuordnung zu Puls 4 stammt aus dem Programm von tele.at.
22:00 Uhr, Tele 5, 2021 War of the Worlds: Invasion from Mars, Science-Fiction
Aliens zerstören die ISS und greifen New York an.
22:20 Uhr, arte, Ring – Das Original, Horrorfilm
Ein Videoband soll jeden, der es sieht, nach sieben Tagen töten.
22:25 Uhr, 3sat, Einfach Nina, TV-Drama
Die achtjährige Nina ist als Niklas geboren worden, teilt ihrer Familie aber klar mit, dass sie schon immer ein Mädchen war.
22:35 Uhr, kabel eins, Die besten Monster-Filme aller Zeiten, Doku
Countdown der zehn besten Monsterfilme, als Einstimmung auf Godzilla.
22:45 Uhr, Puls 4, John Wick, Actionthriller
Ein ehemaliger Auftragskiller zieht nach einem persönlichen Verlust in einen blutigen Rachefeldzug.
23:05 Uhr, ZDFneo, Wind River – Tod im Schnee, Thriller
Im tief verschneiten Wyoming findet ein Jäger eine tote junge Frau, gemeinsam mit einer FBI-Agentin sucht er den Täter.
23:20 Uhr, one, Agatha Christies Poirot – Mord ohne Leiche, Krimiserie
Ein Bankier verschwindet spurlos, doch seine Kleidung wird im See gefunden.
23:45 Uhr, Super RTL, Interview mit einem Vampir, Horrordrama
Der Vampir Louis erzählt einem Journalisten seine Lebensgeschichte, von der Verwandlung im Jahr 1791 an.
23:50 Uhr, kabel eins, Godzilla, Katastrophenfilm
Eine riesige Urzeitechse verwüstet New York, und ein Biologe versucht, sie aufzuspüren.
23:50 Uhr, Tele 5, The Machine – They Rise. We Fall., Science-Fiction
Im Kalten Krieg überträgt ein Forscher die Persönlichkeit einer ermordeten Kollegin auf einen Androiden.