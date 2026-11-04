Die besten-Tipps für Mittwoch, den 4. November 2026
20:15 Uhr, Das Erste, Doitscha – Alles geht vorüber, Spielfilm
Eine jüdische Mutter navigiert ihre interkulturelle Familie durch Pubertät, Antisemitismus und Schuldkomplex im heutigen Köln. Ihre liberalen Werte werden dabei immer wieder hart auf die Probe gestellt.
20:15 Uhr, ZDF, Aktenzeichen XY… Ungelöst, Krimimagazin
Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Fälle, darunter ein Fremder an der Haustür einer Seniorin und eine Studentin, die nach einem Kneipenbesuch spurlos verschwindet.
20:15 Uhr, ProSieben, TV Total – Das Quiz, Quizshow
ProSieben bringt TV Total als Quizshow zurück ins Hauptabendprogramm.
20:15 Uhr, arte, Die Kinder der anderen, Drama (Erstausstrahlung)
Die 40-jährige Lehrerin Rachel verliebt sich in Ali und baut eine enge Bindung zu dessen vierjähriger Tochter Leïla auf.
20:15 Uhr, kabel eins, Der Knochenjäger, Thriller
Der ans Bett gefesselte Gerichtsmediziner Lincoln Rhyme übernimmt die Jagd auf einen brutalen Serienmörder in Manhattan.
20:15 Uhr, 3sat, Das legendäre Konzert für Berlin ’89 – Freiheit. Stars. Aufbruch, Zeitgeschichte
Kurz nach dem Mauerfall organisieren drei Radiomacher in nur 50 Stunden ein Konzert für Zehntausende. Teil 2 um 21:00 Uhr erzählt von der verzweifelten Suche nach einem Veranstaltungsort.
20:15 Uhr, ORF 2, Die Bergretter: Fehltritt, Bergwachtserie
Das Team um Markus Kofler ist nach einem „Fehltritt“ im Einsatz.
20:15 Uhr, Puls 4, Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben, Fantasy-Abenteuerkomödie
Ein Dieb und seine bunt zusammengewürfelte Truppe versuchen, einen riesigen Coup zu landen.
20:15 Uhr, ATV2, Beverly Hills Cop – Ich lös’ den Fall auf jeden Fall, Actionkomödie (1984)
Der Detroiter Cop Axel Foley ermittelt in Beverly Hills.
20:15 Uhr, RTL Nitro, Geostorm, Sci-Fi-Katastrophenfilm
Ein Satellitennetzwerk soll das Weltklima kontrollieren. Dann gerät es plötzlich außer Kontrolle.
20:15 Uhr, Tele 5, Meteor Storm, Katastrophenfilm
Ein harmloser Meteoritenschauer wird zum tödlichen Bombardement über San Francisco.
20:15 Uhr, ZDFneo, Kommissarin Heller – Panik, Krimi
Programmänderung zum Gedenken an die gestorbene Produzentin Regina Ziegler.
21:15 Uhr, BR, Kontrovers – Die Story: Die Oetker-Entführung, Doku
Dezember 1976: Richard Oetker wird entführt und in eine Holzkiste gepfercht. Stromschläge verletzen ihn so schwer, dass er sich nie ganz erholt.
21:55 Uhr, arte, Drei Väter und ein Baby, Doku
Drei Männer in ihren 30ern erwarten gemeinsam ein Kind, das Kristopher austrägt.
22:00 Uhr, SWR, Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen, Krimi
Die Stuttgarter Kommissare Lannert und Bootz finden eine seit Wochen tote junge Frau. Warum hat sie niemand vermisst?
22:00 Uhr, Tele 5, Beyond Skyline, Sci-Fi-Actionfilm
Aliens bombardieren Los Angeles. Ein Polizist und sein Sohn geraten mitten in die Invasion.
22:10 Uhr, MDR, Tatort: Abbruchkante, Krimi
Ein nahezu verlassenes Dorf soll dem Tagebau weichen, nachts schaut ein Sicherheitsdienst nach dem Rechten. Dann kommt es zu einem Verbrechen.
22:15 Uhr, RTL Nitro, R.I.P.D. – Rest in Peace Department, Fantasy-Actionkomödie
Der erschossene Cop Nick Walker jagt als himmlischer Detective untote Seelen.
22:15 Uhr, ServusTV, Böses Erwachen, TV-Krimikomödie (2010)
Schwarzhumorige Krimikomödie, die ServusTV um 01:40 Uhr wiederholt.
22:15 Uhr, RTL2, Love Island VIP (Staffel 3, Folge 13), Dating-Reality
Die Paare stimmen ab, wer das geringste Potenzial hat und die Villa verlassen muss. Folge 14 läuft um 23:25 Uhr.
22:20 Uhr, ProSieben, The Power, Reality-Gameshow
Zwei Spieler geraten am Strand von Thailand in Haft, beim Spiel droht die nächste Eskalation.
22:25 Uhr, 3sat, Die letzte Reise, Drama
Christiane Hörbiger spielt eine Seniorin, die ihren Tod selbst bestimmen will und damit ihre Töchter in einen schweren Konflikt bringt.
22:30 Uhr, kabel eins, Sieben, Thriller (1995)
Die Detectives Mills und Somerset jagen einen Ritualmörder, der die sieben Todsünden inszeniert. Mit Brad Pitt und Morgan Freeman.
22:45 Uhr, rbb, Friendly Fire – Annäherung an Erich Fried, Doku
Porträt des Lyrikers Erich Fried, der 1938 aus Wien vor den Nazis floh.
22:50 Uhr, arte, La Chimera – Die Grabräuber, Drama
Der britische Archäologe Arthur schließt sich im Italien der 1980er einer Bande an, die nachts nach etruskischen Gräbern sucht. Mit Josh O’Connor und Isabella Rossellini.
22:55 Uhr, Puls 4, Das Imperium der Wölfe, Thriller (2005)
Ein Polizist sucht bei einem pensionierten Kollegen (Jean Reno) Hilfe bei der Jagd auf einen Serienmörder.