Die besten-Tipps für Mittwoch, den 4. November 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Doitscha – Alles geht vorüber, Spielfilm

Eine jüdische Mutter navigiert ihre interkulturelle Familie durch Pubertät, Antisemitismus und Schuldkomplex im heutigen Köln. Ihre liberalen Werte werden dabei immer wieder hart auf die Probe gestellt.

20:15 Uhr, ZDF, Aktenzeichen XY… Ungelöst, Krimimagazin

Rudi Cerne berichtet über ungeklärte Fälle, darunter ein Fremder an der Haustür einer Seniorin und eine Studentin, die nach einem Kneipenbesuch spurlos verschwindet.

20:15 Uhr, ProSieben, TV Total – Das Quiz, Quizshow

ProSieben bringt TV Total als Quizshow zurück ins Hauptabendprogramm.

20:15 Uhr, arte, Die Kinder der anderen, Drama (Erstausstrahlung)

Die 40-jährige Lehrerin Rachel verliebt sich in Ali und baut eine enge Bindung zu dessen vierjähriger Tochter Leïla auf.

20:15 Uhr, kabel eins, Der Knochenjäger, Thriller

Der ans Bett gefesselte Gerichtsmediziner Lincoln Rhyme übernimmt die Jagd auf einen brutalen Serienmörder in Manhattan.

20:15 Uhr, 3sat, Das legendäre Konzert für Berlin ’89 – Freiheit. Stars. Aufbruch, Zeitgeschichte

Kurz nach dem Mauerfall organisieren drei Radiomacher in nur 50 Stunden ein Konzert für Zehntausende. Teil 2 um 21:00 Uhr erzählt von der verzweifelten Suche nach einem Veranstaltungsort.