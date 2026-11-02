Die besten-Tipps für Montag, den 2. November 2026
20:15 Uhr
ZDF, Der Geier: Blut und Zweifel, Alpenkrimi
Lukas Geier taucht tief in seine eigene Vergangenheit ein, um einen rätselhaften Mordfall im Gebirge aufzuklären.
20:15 Uhr
ORF 1 + ARD, Benko – Size Does Matter, Drama
Die fiktionalisierte Verfilmung rund um den spektakulären Aufstieg und Fall von René Benko mit Thomas Stipsits.
20:15 Uhr
RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow
Kandidaten zocken bei Günther Jauch mit Wissen, Risikofreude und Jokern um die Million.
20:15 Uhr
Pro Sieben, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, Abenteuerfilm
Indiana Jones sucht gemeinsam mit seinem Vater nach dem Heiligen Gral.
20:15 Uhr
Kabel Eins, Drachenzähmen leicht gemacht 2, Animationsfilm
Hicks und Ohnezahn entdecken eine geheime Eishöhle und müssen ihre Heimat gegen Drago verteidigen.
20:15 Uhr
ZDFneo, Inspector Barnaby: Alles Böse kommt von oben, Krimireihe
Ein rätselhafter Todesfall im Umfeld einer Ufo-Forschergruppe beschäftigt Barnaby und sein Team.
22:25 Uhr
3sat, Safari, Dokumentarfilm
Ulrich Seidls nüchterne Dokumentation über deutsche und österreichische Jagdtouristen in Afrika.
23:15 Uhr
NDR, Lieber Thomas, Biopic
Das Porträt über den rebellischen Dichter Thomas Brasch im Spannungsfeld der DDR und West-Berlin.