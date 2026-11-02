Die besten-Tipps für Montag, den 2. November 2026

20:15 Uhr

ZDF, Der Geier: Blut und Zweifel, Alpenkrimi

Lukas Geier taucht tief in seine eigene Vergangenheit ein, um einen rätselhaften Mordfall im Gebirge aufzuklären.

20:15 Uhr

ORF 1 + ARD, Benko – Size Does Matter, Drama

Die fiktionalisierte Verfilmung rund um den spektakulären Aufstieg und Fall von René Benko mit Thomas Stipsits.

20:15 Uhr

RTL, Wer wird Millionär?, Quizshow

Kandidaten zocken bei Günther Jauch mit Wissen, Risikofreude und Jokern um die Million.

20:15 Uhr

Pro Sieben, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, Abenteuerfilm

Indiana Jones sucht gemeinsam mit seinem Vater nach dem Heiligen Gral.

20:15 Uhr

Kabel Eins, Drachenzähmen leicht gemacht 2, Animationsfilm

Hicks und Ohnezahn entdecken eine geheime Eishöhle und müssen ihre Heimat gegen Drago verteidigen.

20:15 Uhr

ZDFneo, Inspector Barnaby: Alles Böse kommt von oben, Krimireihe

Ein rätselhafter Todesfall im Umfeld einer Ufo-Forschergruppe beschäftigt Barnaby und sein Team.

22:25 Uhr

3sat, Safari, Dokumentarfilm

Ulrich Seidls nüchterne Dokumentation über deutsche und österreichische Jagdtouristen in Afrika.

23:15 Uhr

NDR, Lieber Thomas, Biopic

Das Porträt über den rebellischen Dichter Thomas Brasch im Spannungsfeld der DDR und West-Berlin.