Die besten-Tipps für Montag, den 9. November 2026
20:15 Uhr, ORF 2, 9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich 2026, Show
Armin Assinger präsentiert i Ronacher erneut die schönsten Orte Österreichs.
20:15 Uhr, ORF 1, Alles finster (Staffel 2, Folge 1), Serie
Neustart der Blackout-Serie aus Österreich: Im Dorf Kekenberg an der Della gibt es sechs neue Folgen mit neuen Stromausfall-Herausforderungen.
20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau (Staffel 22, Folge 1), Dokusoap
Staffelstart: Inka Bause begleitet 13 Bauern und zwei Bäuerinnen auf der Suche nach der Liebe, vom Scheunenfest bis zu den Hofwochen.
20:15 Uhr, ZDF, Nichts wie weg, Fernsehfilm
Krankenschwester Anke soll einen Patienten auf dem Gewissen haben. Auf der Flucht vor der Polizei kidnappt sie aus Versehen die sterbewillige Luise Dobertin.
20:15 Uhr, ProSieben, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, Abenteuerfilm
Im Kalten Krieg gerät Indy in die Fänge der Sowjets. Danach beginnt die Jagd nach dem mysteriösen Kristallschädel.
20:15 Uhr, Kabel eins, Ghostbusters (2016), Fantasy-Komödie
Manhattan wird von Geistern und Schleim heimgesucht. Zwei Wissenschaftlerinnen und eine Tüftlerin nehmen den Kampf auf.
20:15 Uhr, Arte, Paris wiedersehen, Drama
An einem regnerischen Abend flieht die Dolmetscherin Mia in ein Pariser Restaurant, wo eine Geburtstagsszene eine Erinnerung auslöst.
20:15 Uhr, one, Die Nachbarn von oben, Komödie
Der wilde Sex des Nachbarpaars lässt bei Thomas und Anna die Bilder wackeln und bringt die eigene eingeschlafene Beziehung ins Rampenlicht.
20:15 Uhr, PULS 4, Venom: Let There Be Carnage, Actionfilm
Der Antiheld Venom bekommt es mit dem Serienmörder Cletus Kasady und seinem Symbionten Carnage zu tun.
20:15 Uhr, ATV, Reality, Oida! – Bussi, Beef & Party, Realityshow
Neue österreichische Realityshow mit Streit, Küssen und Party.
20:15 Uhr, MDR, Polizeiruf 110 – Ein Bild von einem Mörder, Krimi
Ein Winzer wird erschossen aufgefunden. Schmücke und Schneider ermitteln im privaten Umfeld und stoßen auf seine junge Geliebte.
21:04 Uhr, ORF 1, Alles finster (Staffel 2, Folge 2), Serie
Zweite Folge der neuen Staffel.
22:00 Uhr, ORF 1, Schnell ermittelt – Max Stöger, Krimi
Dacapo-Fall mit Ursula Strauss und Andreas Lust: Eine Hochzeit wird zum Tatort.
22:15 Uhr, ZDF, The Zone of Interest, Historiendrama
Kommandant Rudolf Höß lebt mit Frau Hedwig und den Kindern in einem Traumhaus direkt an der Mauer von Auschwitz. Die Kamera schaut nie über die Mauer, das Lager ist trotzdem ständig spürbar. Oscar-Gewinner 2024 als bester internationaler Film.
22:25 Uhr, 3sat, Soldaten des Lichts, Doku
Der rohvegane Influencer David verbreitet Geschichten über dunkle Mächte. Der Film porträtiert Menschen zwischen Verschwörungsideologien und Selbstoptimierung.
22:35 Uhr, Kabel eins, Halloween (2018), Horrorfilm
Vierzig Jahre nach der Terrornacht kehrt Michael Myers nach Haddonfield zurück, wo Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) auf ihn wartet.
22:45 Uhr, ProSieben, Baywatch, Actionkomödie
Dwayne Johnson und Zac Efron als Rettungsschwimmer. Der arrogante Ex-Olympionier Matt Brody stellt Mitchs Team auf die Probe.
22:50 Uhr, ARD (Das Erste), Die Freiheit, die Stasi und der Tod, Doku
Das kurze Leben des Matthias Domaschk, der 1981 mit einem Freund von Jena nach Ostberlin fährt.
23:14 Uhr, ORF 2, Arena Wien – 50 Jahre Protestkultur, Doku
Kurzer Rückblick zum Jubiläum, direkt gefolgt von der Konzertübertragung.
23:15 Uhr, NDR, Meinen Hass bekommt ihr nicht, Drama
Antoine verliert beim Pariser Bataclan-Anschlag seine Frau und stellt dem Hass in einem Facebook-Brief die Liebe zu seinem Sohn entgegen.
23:15 Uhr, ZDFneo, Inspector Barnaby – Das untote Dorf, Krimi
Bei einer Themenparty im 40er-Jahre-Stil stirbt ein Mann, Barnaby ermittelt auch mit einem neuen Assistenten.
23:30 Uhr, Arte, In Sachen Sohee, Drama
Eine koreanische Schülerin zerbricht an einem Callcenter-Praktikum mit unmöglichen Zielvorgaben. Die Geschichte beruht auf einem wahren Fall.