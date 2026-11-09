Die besten-Tipps für Montag, den 9. November 2026

20:15 Uhr, ORF 2, 9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich 2026, Show

Armin Assinger präsentiert i Ronacher erneut die schönsten Orte Österreichs.

20:15 Uhr, ORF 1, Alles finster (Staffel 2, Folge 1), Serie

Neustart der Blackout-Serie aus Österreich: Im Dorf Kekenberg an der Della gibt es sechs neue Folgen mit neuen Stromausfall-Herausforderungen.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau (Staffel 22, Folge 1), Dokusoap

Staffelstart: Inka Bause begleitet 13 Bauern und zwei Bäuerinnen auf der Suche nach der Liebe, vom Scheunenfest bis zu den Hofwochen.

20:15 Uhr, ZDF, Nichts wie weg, Fernsehfilm

Krankenschwester Anke soll einen Patienten auf dem Gewissen haben. Auf der Flucht vor der Polizei kidnappt sie aus Versehen die sterbewillige Luise Dobertin.

20:15 Uhr, ProSieben, Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels, Abenteuerfilm

Im Kalten Krieg gerät Indy in die Fänge der Sowjets. Danach beginnt die Jagd nach dem mysteriösen Kristallschädel.

20:15 Uhr, Kabel eins, Ghostbusters (2016), Fantasy-Komödie

Manhattan wird von Geistern und Schleim heimgesucht. Zwei Wissenschaftlerinnen und eine Tüftlerin nehmen den Kampf auf.