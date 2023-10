Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 03. Oktober

20:15 Uhr, ZDF, Der Kommissar und der See: Narrenfreiheit, Krimi

Werner Eberle, Vorstand der Schellengeister Narrenzunft in Lindau, ist verstorben. In bunten Gewändern und Masken wird er zu Grabe getragen, und die Anhängerschaft feiert ausgelassen in einem kleinen Lokal. Doch ein betrunkener Narr verhält sich unangemessen gegenüber Kaja Johansen (Ilonka Petruschka). Als die junge Frau sich zur Wehr setzt, wird dem Narrentross klar, dass es sich bei ihr um eine Transfrau handelt. Am nächsten Morgen wird Kaja Johansen tot im Brunnen der Altstadt aufgefunden. Ein neuer Fall für Robert Anders (Walter Sittler) beginnt.