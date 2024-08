Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 06. August 2024

Sie sind jung, wohlhabend, privilegiert und die diplomatischen Aushängeschilder der Monarchie. Trotz ihres jungen Alters tragen Großbritanniens Königskinder große Erwartungen. Bereits mit acht Monaten begibt sich Prinz George auf seine erste Weltreise im Dienste seines Landes, um die Popularität der Königsfamilie in den Commonwealth-Staaten zu fördern. Trotz des Medieninteresses behalten seine Eltern, der Prinz und die Prinzessin von Wales, die Kontrolle über die öffentliche Darstellung ihrer Kinder und betreuen ihren Instagram-Kanal selbst. William und die bürgerlich geborene Kate schützen die Privatsphäre von George, Charlotte und Louis. Die Briten nennen dies die "Methode Middleton" - bürgerliche Normalität.

Die "Gaststätte Fortschritt" in Rathenow, Brandenburg, steht vor großen Schwierigkeiten. Inhaber Ralf ist erschöpft und ratlos. Die Gaststätte bringt kein Einkommen, sodass seine Frau die Familie allein finanzieren muss. Tim hilft Ralf, indem er den Fokus auf Events legt. Katharina gestaltet das Ambiente neu und setzt auf ein Wild-Thema. Können die Raues das Restaurant vor dem Ruin retten?

20:15 Uhr, ZDFneo, Das Quartett - Mörderischer Pakt, Krimi

Leonore Loos wird tot in ihrer Wohnung gefunden, neben ihrem Sohn Tristan (Henrik Brouwers), einem jungen Mann mit Downsyndrom. Das "Quartett" übernimmt den Fall. In einem Leipziger Krankenhaus stoßen die Ermittler auf Dr. Weyermann (Victoria Trauttmansdorff), eine angesehene Ärztin, die Tristan kürzlich eine neue Niere transplantiert hat. Sie kann jedoch nicht weiterhelfen. Ein Kennzeichen, das am Tatabend von einer Überwachungskamera erfasst wurde, führt Maike Riem (Anja Kling) und ihr Team nach Berlin.