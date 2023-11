Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 07. November

20:15 Uhr, ZDF, Ich bin! Margot Friedländer, Dokudrama

Das Dokudrama widmet sich der Lebensgeschichte der 102-jährigen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Ihre persönlichen Schilderungen bilden den Leitfaden des Films. 1943 taucht die damals 21-Jährige vor der Gestapo unter, versteckt sich in Berlin und ist auf das Wohl und die Gnade ihrer Helfer angewiesen, die ihre Situation oft auch ausnutzen. 15 Monate lang gelingt es Margot Bendheim - so ihr Mädchenname - sich als "jüdische Illegale" in Berlin vor der Gestapo zu verstecken.