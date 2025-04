Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 1. April 2025

20:15 Uhr, RTL, Behringer und die Toten: Ein Bamberg-Krimi - Feuerteufel, Krimi In Bamberg treibt ein Brandstifter sein Unwesen. Als ein Campingbus in Flammen aufgeht und explodiert, fordert das Feuer ein Menschenleben. Eine junge Frau überlebt schwer verletzt - sie ist die Tochter der Oberbürgermeisterin. Die verzweifelte Mutter setzt Kommissar Behringer (Antoine Monot) und sein Team unter Druck: Der Täter muss gefasst werden. Doch je tiefer Behringer in die Ermittlungen eintaucht, desto klarer wird, dass nichts so ist, wie es anfangs scheint.

20:15 Uhr, ZDF, besseresser - Die Tricks von Ferrero, Backwerk & Co., Food-Reportagereihe Von überraschenden Inhaltsstoffen bis hin zu geschickten Werbetricks - Sebastian Lege enthüllt, was wirklich in beliebten Lebensmitteln steckt. Billiges Spielzeug lockt Kinder in Ü-Eiern, Separatorenfleisch macht die Geflügelrolle besonders preiswert, und bei tiefgekühlter Sahnetorte kommen unerwartete Zusatzstoffe ins Spiel. Sebastian Lege nimmt die großen Marken unter die Lupe und entlarvt ihre irreführenden Versprechen

20:15 Uhr, ZDFneo, Theresa Wolff: Lost, Krimi Auf einem verlassenen Gelände wird die Leiche der 17-jährigen Emilia entdeckt. Noch bevor Rechtsmedizinerin Theresa Wolff mit der Obduktion beginnen kann, stürmt ein junger Mann bewaffnet in den Sektionssaal. Latif Lahani (Rojan Juan Barani) behauptet, Emilias Ehemann zu sein, und verlangt, zu ihr gelassen zu werden. In seiner Verzweiflung nimmt er das gesamte Team als Geiseln. Während das SEK die Lage sichert, versucht Theresa Wolff (Nina Gummich), eine Katastrophe zu verhindern.

20:15 Uhr, kabel eins, Madagascar, Computertrickspaß Zebra Marty, Löwe Alex, Giraffe Melman und Nilpferd Gloria langweilen sich im Central Park Zoo in New York. An Martys Geburtstag beschließen sie, auszubrechen und die Welt zu erkunden. Doch ihr Abenteuer nimmt eine unerwartete Wendung: Sie landen auf einem Frachtschiff nach Afrika. Schließlich stranden die verwöhnten Großstadtbewohner auf Madagaskar - und müssen plötzlich in der Wildnis zurechtkommen.

20:15 Uhr, ONE, Sherlock: Das letzte Problem, Krimi Sherlock (Benedict Cumberbatch) will die Wahrheit über seine totgeschwiegene Schwester herausfinden. Gemeinsam mit Watson (Martin Freeman) stellt er seinem Bruder Mycroft (Mark Gatiss) eine Falle, um ihn zum Reden zu bringen. Was sie erfahren, lässt sie erschaudern: Die psychotische Eurus (Sian Brooke) lebt auf einer geheimen Gefängnisinsel für die gefährlichsten Verbrecher - Menschen, die nicht therapiert und in normalen Haftanstalten nicht kontrolliert werden können.